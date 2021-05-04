 

Зрители настаивают на смене жюри шоу «Маска» в 3 сезоне

04.05.2021, 14:06, Разное
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Просьба, сопровождаемая гневными комментариями поклонников шоу «Маска» о замене жюри в проекте, была оставлена в Instagram-аккаунте популярной программы и в аккаунте ее ведущего Вячеслава Макарова. По их мнению, судьи при выборе финалистов дали повод зрителям усомниться в их честности.
Слишком неожиданный выбор финалистов проекта во втором сезоне стал причиной сомнений у зрителей. Комментарии пестрят негодованием о том, что огромное число любезностей было высказано членами жюри лишь определенным участникам шоу, несмотря на то, что иные конкурсанты также принимали активное участие в борьбе за первенство. Фанаты задают вопрос, почему несмотря на высокую оценку судей Тимуру Батрудинову (зайцу), после его выступления в финале оставили сражаться Джони (крокодила) и Юсифа Эйвазова (ламу). Многие высказались за то, чтобы в следующем сезоне не было среди судей Регины, считая ее главным минусом шоу. Отчетливо прозвучали возмущения по поводу открытия программы детьми Киркорова, и просьба предоставить возможность выбора зрительской аудитории, присуждать право на участников открытия шоу. Некоторые комментаторы не церемонились и потребовали сменить всех, за исключением Родригеса.

Также не угасает интерес о новом составе жюри следующего сезона. Большинство зрителей отдают предпочтение резидентам «камеди»
Поклонники с нетерпением ожидают третий сезон шоу «Маска». Уже стала известна планируемая дата появления в эфире первого выпуска проекта. Это произойдет 13 февраля 2022. Создателями шоу решено было подогреть интерес публики неожиданным сюрпризом. Их порадовало многообещающее заявление генерального продюсера «Телекомпании НТВ» Тимура Вайнштейна с намеком на «Новогоднюю Маску».

Источник: sm.news



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