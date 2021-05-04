Никитюк прокомментировала скандальное заявление Ани Лорак о Меладзе

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“Леся, а прокомментируй, пожалуйста, ситуацию с Меладзе”, – обратился к Никитюк Таллер.

“Что сказать? Хотелось бы, конечно, приклеиться к этому скандалу и заявить на весь мир, что за всю мою карьеру мне никто ничего не предлагал. Было бы, конечно, неплохо”, – заявила она.

Контекст:24 апреля в эфире телеканале “Россия 1” Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, “лежащие в личной плоскости”, и мстил ей после отказа.

С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы.

По инициативе Константина Меладзе в 2007 году вместе с его братом Валерием Ани Лорак записала песню “Верни мне мою любовь”.

Младший брат Константина Меладзе, российский певец Валерий Меладзе, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать заявление Ани Лорак, попросил “научиться спрашивать что-то поинтереснее”. “Какой негодяй это придумал?!” – возмутился тогда он.

Проживающая в России украинская певица Loboda, которая в 2004–2009 годах была участницей группы “ВИА Гра”, назвала заявление Ани Лорак спекуляцией.

При этом российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что верит словам Ани Лорак.

Ани Лорак поддержала украинская артистка Оля Полякова, заявив, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харрасмента в шоу-бизнесе.

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