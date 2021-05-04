 

В Индии на выборах министра штата победил политик-демократ с фамилией Сталин

04.05.2021, 14:04, Новости дня
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Он представляет индийскую политсилу под названием Dravida Munnetra Kazhagam. Сталин в предвыборной кампании обещал доплачивать 1 тыс. индийских рупий ($1,3) в месяц каждому домашнему хозяйству штата, которое возглавляет женщина. Кроме того, политик говорил о резерве 75% рабочих мест в сфере промышленности для жителей штата и увеличении до 40% количества мест для женщин в госсекторе.

Dravida Munnetra Kazhagam обещала избирателям бороться за автономию Тамилнада.

Сталин говорил о привлечении к ответственности за коррупционные преступления министров от “Всеиндийской федерации дравидского прогресса имени Аннадура” (одной из двух ведущих региональных партий штата Тамилнад).

The Daily Mail написало, что отец будущего политика назвал сына в честь советского диктатора Иосифа Сталина. Мутувель Карунаниди Сталин по политическим убеждениям является демократом. Он родился в 1953 году, в год смерти диктатора Сталина.

В 1989 году индийский политик приезжал в Советский Союз на территорию современной Россию. Он рассказал, как по прилете в аэропорт его просили назвать имя и фамилию. Когда он ответил: “Сталин”, многие люди оглянулись на него.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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