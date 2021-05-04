Главный санврач Украины назвал четыре региона, которые могут выйти из “красной” зоны эпидопасности

“Улучшение эпидситуации наблюдается […] в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из “красного” уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней”, – сказал он.

На том же заседании было принято решение о выходе из “красной” зоны Житомирской области. Это произойдет 5 мая.

Контекст:По состоянию на 4 мая в “красной” зоне находятся семь областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Эпидпорог заболеваемости COVID-19 в Запорожской области превышен на 4,7%, в Хмельницкой – на 7,1%. В Полтавской и Хмельницкой областях эпидпорог не превышен.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В Украине по состоянию на 4 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 44,9 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело – почти 1,7 млн.

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