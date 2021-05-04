Мнение: «Вопрос о правильно поставленной запятой во фразе «Казнить Можно Казнить»»
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Здравствуйте
http://dvkomsomolsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/kazn1.jpg
Вопрос такой: «Какой порядок событий в рассказе более правильный?»
Вариант первый:
– Мы изобрели средство, которое, если ввести его в организм человека, позволяет контролировать сознание.
– Но как его ввести всем?
– Надо создать пандемию, изобрести лекарство против этой пандемии, заставить всех два раза в год вводить это лекарство. И когда все к этому привыкнут, начать подмешивать в лекарство средство для контроля сознания.
Или Вариант второй:
– Мы изобрели средство, которое, если ввести его в организм человека, позволяет контролировать сознание.
– Но как его ввести всем?
– Так теперь всем два раза в год вакцину от коронавируса вкалывают. Все уже считают это нормой жизни. Давайте в вакцину подмешивать, никто и не заметит.
С Уважением.
мамонтенок
P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год
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Источник: Достало
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