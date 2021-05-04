Мнение: «Вопрос о правильно поставленной запятой во фразе «Казнить Можно Казнить»»

Здравствуйте

http://dvkomsomolsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/kazn1.jpg

Вопрос такой: «Какой порядок событий в рассказе более правильный?»

Вариант первый:

– Мы изобрели средство, которое, если ввести его в организм человека, позволяет контролировать сознание.

– Но как его ввести всем?

– Надо создать пандемию, изобрести лекарство против этой пандемии, заставить всех два раза в год вводить это лекарство. И когда все к этому привыкнут, начать подмешивать в лекарство средство для контроля сознания.

Или Вариант второй:

– Мы изобрели средство, которое, если ввести его в организм человека, позволяет контролировать сознание.

– Но как его ввести всем?

– Так теперь всем два раза в год вакцину от коронавируса вкалывают. Все уже считают это нормой жизни. Давайте в вакцину подмешивать, никто и не заметит.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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