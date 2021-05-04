В Подмосковье убийца попался из-за хамского поведения

Жители одного из районов подмосковного Ступина обратили внимание на неадекватного прохожего. Мужчина принялся мочиться прямо на остановке общественного транспорта. Вскоре по жалобе прохожих хулигана задержали.

Сотрудники полиции обратили внимание, что задержанный – им оказался 33-летний Азад Алиев – ведет себе очень нервно. Небольшая проверка показала, что он может быть причастен к жестокому убийству собственной родственницы. Ее, жестоко избитую и задушенную, обнаружили тем же утром.