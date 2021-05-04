Почему разводятся Гейтсы? – Личное мнение

Вчера вечером стало известно, что Билл и Мелинда Гейтс разводятся.

27 лет прожили вместе. Вырастили троих детей. Основали фонд. А вот теперь — развод.



Фото: Соцсети

«После длительных размышлений и большой работы, проделанной над нашими отношениями, мы приняли решение о разводе.

За последние 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и основали фонд, работа которого направлена на то, чтобы дать людям во всём мире возможность проживать здоровые, продуктивные жизни», — заявила пара в Твиттере.

А чо развелись-то?

Билл — прекрасный человек, я считаю. Не хотел он никого чипировать и вообще молодец. Нет, действительно, я его уважаю — сделал много ещё при жизни, но он страшно занудный.

Большинство, особенно в России, видели его фото. Я же несколько раз пыталась его послушать — мне сразу хочется спать.

Думаю, у Мелинды, как у нормальной женщины, Билл вызывает тот же самый рефлекс. 27 лет бороться со сном — это невыносимо.

Год назад Билл вышел на пенсию. Карантин заставил всех сидеть дома. Год с занудой в одном доме — тут Мелинда и поняла, во что вляпалась. Раньше Билл ходил и нудел в Майкрософте, а тут показал себя дома во всей красе!

Жена Безоса после развода стала богатейшей женщиной мира и расцвела. Мужик, вроде как появился новый. В общем, кутит на миллиарды, полученные после развода.

Какие были перспективы у Мелинды, не решись она на развод сейчас? Зануда-муж, взрослые дети где-то, старость и отчаянная борьба с малярией. Более того, все деньги Билл решил отдать на благотворительность после смерти — детям только оставить по 10 лямов.

Каким бы правильным и благородным ни казалось это решение, детей любой бабе жалко. Попилить половину при разводе, пожить самой напоследок лет 40 и оставить миллиарды детям — конечно, мать должна выбрать такой вариант.

Ну, а Билл тоже один не останется. 27 лет нудел одной, пусть теперь понудит другой. Искренне желаю ему встретить Ирину Шейк.

А вы бы как поступили на месте Мелинды? Терпели б зануду из благородства души?

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