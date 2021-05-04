Работу станций московского метро ограничили из-за репетиции парада

Работу станций метро в центре Москвы ограничат во вторник вечером из-за репетиции парада, сообщил столичный департамент транспорта.

«Сегодня с 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» – только на пересадку», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Добавляется, что с 15.30 начнут меняться маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе столицы.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу потребовал не допустить распространения COVID при проведении парада Победы.