 

Работу станций московского метро ограничили из-за репетиции парада

04.05.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работу станций метро в центре Москвы ограничат во вторник вечером из-за репетиции парада, сообщил столичный департамент транспорта.

«Сегодня с 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» – только на пересадку», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Добавляется, что с 15.30 начнут меняться маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе столицы.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу потребовал не допустить распространения COVID при проведении парада Победы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / На Банковой чувствуют, что Зеленский в разобранной форме, и постараются приготовить ему какую-то программу “обновления обновления”

24.08 / Врачи в Омске не нашли у Навального яда, обнаруженного немецкими врачами

02.11 / Дело убитого из-за ссоры в школьном чате волгоградца в передано в СК

08.07 / Помпео: США введут визовые органичения для китайских чиновников из-за Тибета

20.02 / Эксперт увидел угрозу средствам россиян из-за роста лимитов на переводы

14.12 / Ученые рассказали, возможна ли добыча кислорода на Марсе и Луне

01.03 / В ДНР два села остались без света из-за обстрела со стороны Украины

06.04 / Видео: Болгары выбрали русофобов

14.10 / Новый премьер Киргизии предложил отпустить Атамбаева под домашний арест

19.12 / Военное усиление России на Дальнем Востоке и сотрудничество с Китаем не дают покоя США и Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика