 

Московские власти подарят ветеранам на 9 мая бесплатные билеты в экстрим-парк

04.05.2021, 13:34, Разное
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В рамках проекта «Москва — с заботой о ветеранах» мэрия Москвы приняла решение поздравить ветеранов с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

По личному распоряжению мэра Сергея Собянина им раздадут бесплатные билеты в экстрим-парк Skypark на Воробьевых горах.

– Москва – передовой город и по-настоящему, а не формально ценит ветеранов. Мы по архаичной советской традиции раньше дарили людям, спасших нас от коричневой чумы, цветы, открытки, наборы продуктов, принуждали школьников тратить свой выходной. Под окнами играли оркестры, а для кого, если пожилые люди в столь преклонном возрасте уже лишены слуха либо слабо слышат. А вот подарок на самый лучший аттракцион страны действительно ценен. Ветераны смогут вновь вспомнить свою молодость и получить непередаваемые ощущения, – заявил Собянин.

Ветеранам предоставится возможность испытать ощущение свободного полёта, пролетев над Москва-рекой со смотровой площадки на Воробьёвых горах 700 метров со скоростью 60 км/ч, и взглянуть на столицу Родины под необычным ракурсом.

Чиновники мэрии пообещали обеспечить доставку всех ветеранов к аттракциону и предупредили их, что билеты выделены исключительно им. Дарить их внукам или перепродавать запрещено. В случае выявления таких фактов ветеранов лишат муниципальной доплаты на три месяца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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