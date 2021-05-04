 

В Турции снова разгорелся скандал с группой украинских туристов

04.05.2021, 13:12, Разное
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В Турции разгорелся очередной скандал с украинскими туристами. Как оказалось, гостей курортной зоны возмутила отмена полетов на воздушных шарах.
Одной из достопримечательностей Каппадокии в на востоке Турции являются полеты на воздушных шарах. Однако этот и другие виды отдыха в солнечной стране сейчас поставлены на паузу из-за новой волны коронавируса. Чтобы остановить опасное заболевание, власти страны ввели новые карантинные ужесточения. Они и привели к новому скандалу с украинскими туристами.

Многие из них приехали в Каппадокию именно ради полетов на шарах, их включали в перечень услуг и многочисленные туристические компании. Сейчас же вместе с проблемами трансферов, добавились вопросы невыполнения обязательств операторов. Сейчас именно гости с Украины составляют большую часть туристов. Однако получить заказанный и оплаченный сервис им не удастся из-за локдауна.

Сейчас, по данным турфирм, только в Каппадокии остаются порядка полутысячи украинцев. Они прибыли в регион, поскольку не знали о распространении ограничений на воздухоплавание. При этом заказаны путевки были несколько месяцев назад, когда никто не мог предвидеть введение полного карантина. Из-за того, что Турция не закрыла границы для прилета туристов, они и далее продолжают приезжать на отдых.

Возмущение путешественников можно понять, сообщают в Сети. Так, один из туристов арендовал воздушный шар специально для того, чтобы сделать предложение своей девушке. Однако как будут решены подобные проблемы, пока не известно, ведь даже в вопросе возвращения средств не было найдено однозначного ответа.

Источник: www.tourprom.ru



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