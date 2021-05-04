Ученые сообщили, как убить супербактерии

Исследователи сообщили, как антибиотик «последней инстанции» может убивать супербактерии. Отчет Императорского колледжа Лондона и Техасского университета может обнаружить вероятный метод изготовить антибиотик более сильным.

Колистин, антибиотик, считают препаратом последней инстанции для инфекций, которые вызываются не одной супербактерией. Невзирая на то, что его открыли больше 70 лет назад, процесс его функционирования до сей поры был загадкой.

Сейчас же исследователи выяснили, что колистин способен пробивать дыры в бактериях, вынуждая их разрываться, как шарики. В работе, опубликованной в издании eLife, определили метод создать антибиотик сильного действия для уничтожения бактерий.

Исследователь Акшай Сабнис отметил, что из-за усиления глобального кризиса устойчивости бактерий к антибиотикам, колистин может считаться главным лекарством. Изучая действие такого старого антибиотика, исследователи смогли бы раскрывать новейшие методы уничтожения бактерий.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org