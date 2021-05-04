 

Кадони объяснил, почему Ольга Бузова отказалась вести новый “Дом-2”

04.05.2021, 13:12, Разное
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Влад Кадони рассказал, почему Ольга Бузова отказалась вести обновленный проект «Дом-2», который теперь выходит в эфир телеканала «Ю». Ей поступало подобное предложение, она давала свое согласие, но потом изменила решение.
Шоу теперь называется «Дом-2». Новая любовь». Вести проект продюсеры пригласили Влада Кадони, Андрея Черкасова, Ольгу Орлову, Ксению Бородину, Андрея Черкассова и Ольгу Бузову. Последняя изначально дала согласие на свою работу на шоу. Некоторые промо-ролики даже были отсняты с данной ведущей, однако позже она заявила о намерении покинуть реалити. Конкретные причины своего ухода Ольга Бузова называть не стала, но дала понять, что данное решение далось ей непросто.

По словам Влада Кадони, в том, что Бузова покинула проект, нет ничего страшного. Ведущий отметил, что и сам мог так поступить. В свое время об уходе из реалити объявила Ксения Собчак. Кадони подчеркнул, что крепостное право давно отменили, поэтому каждый делает то, что считает нужным, пишет портал «Глобал.МСК».



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