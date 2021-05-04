Скандалы: «Системная вырубка» по-Евтушенковски

Как развивается лесопромышленный бизнес руководителя группы «Система»

Лесопромышленные активы «Система» купила в самом драматичном для Евтушенкова и его бизнеса 2014 году. Добавить в инвестиционный портфель будущую Segezha Group компания договорилась с Банком Москвы, владевшим активами «Инвестлеспрома». Через месяц, в мае 2014 года сделку одобрила ФАС, а в июле ее согласовала Европейская комиссия, разрешение которой требовалось из-за имевшихся заводов в Европе. 28 апреля Segezha Group провела IPO.

Владимир Евтушенков F 41, объясняя интерес «Системы» к «Инвестлеспрому», говорил, что «хороших активов сейчас раз-два и обчелся, поэтому любой крупный актив представляет интерес, если хватает управленческой команды, чтобы добавить ему стоимость, причесать его и представить рынку совсем другим». В 2013 году выручка «Инвестлеспрома» составляла 20,9 млрд рублей, EBITDA — 2,4 млрд рублей. Доля экспорта в выручке превышала 50%. Приобретение такого актива сделало бы корпорацию Евтушенкова лидером российского рынка по выпуску мешочной бумаги и бумажных мешков и одним из крупнейших отечественных производителей и экспортеров древесных плит и пиломатериалов.

Все шло к удачной покупке, но в сентябре было возбуждено уголовное дело о приватизации в 2002 году нефтяной компании «Башнефть» и ее приобретении в 2005–2010 годах «Системой». Евтушенкова обвинили в легализации денежных средств, и 16 сентября он был взят под домашний арест Басманным судом Москвы по представлению Следственного комитета России. Лесопромышленная сделка могла быть сорвана или отложена, но Евтушенков не отступил и приобрел актив 29 сентября 2014 года. В середине декабря основателя «Системы» выпустили из-под домашнего ареста, «Башнефть» по решению суда была возвращена государству. «Инвестлеспром» достался Банку Москвы за долги в размере $1 млрд. В рамках сделки с «Системой», как писал «Коммерсантъ», компания была оценена в $600 млн по курсу 32 рубля за доллар, но из-за падения курса рубля к закрытию сделки актив подешевел до $411 млн.

В феврале 2015 года «Система» утвердила стратегию развития лесопромышленной группы, в мае она была переименована в Segezha Group.

В 2016 году Segezha привлекла синдицированный кредит — почти €400 млн у группы европейских банков. И стала наращивать мощности. В том же году компания приобрела Лесосибирский деревообрабатывающий комбинат в Красноярском крае, расширив географическое присутствие, и запустила завод «Сегежская упаковка» в Сальске Ростовской области. С 2018 года, кроме промышленной упаковки, Segezha стала выпускать потребительскую — бумажные пакеты. «Все пакеты, которые вы видите в IKEA, «М.Видео», «Перекрестке» и других сетях, производим либо мы, либо [их производят] из нашей бумаги», — рассказывал в интервью Forbes в начале 2021 года президент Segezha Group Михаил Шамолин.

В 2017 году группа запустила новую бумагоделательную машину на Сегежском ЦБК, которая увеличила его мощности примерно на треть. В 2020 году акционеры утвердили новую инвестиционную программу: Segezha может вкладывать средства самостоятельно в ряд проектов стоимостью от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей. Самый дорогой из них — покупку бумагоделательной машины на Сокольский ЦБК стоимостью около 10 млрд рублей — придется согласовывать с акционером.

В 2020-м выручка компании составила 69 млрд рублей, убыток — 1,3 млрд рублей, чистый долг достиг 49,6 млрд рублей (годом ранее — 39,3 млрд рублей). Для снижения средней процентной ставки и реструктуризации кредитного портфеля компания разместила в 2019-м облигации на 10 млрд рублей.

Segezha Group занимает 1-е место в России по производству мешочной бумаги (3-е в мире) и бумажных мешков (2-е в мире), лидирует в производстве хвойных пиломатериалов и комплектов из клееного бруса для строительства домов. Доля валютной выручки превышает 73%.

28 апреля компания провела IPO. Как и планировалось, холдинг привлек 30 млрд рублей.

Как сейчас работает лесопромышленный бизнес Владимира Евтушенкова — в фоторепортаже Forbes из Вологодской области.

Крупнейший в России производитель домов и конструкций из клееной древесины Segezha Group — Сокольский деревообрабатывающий комбинат — расположен в городе Соколе в 35 км от Вологды на берегу реки Сухоны.

Доля обеспечения собственным лесосырьем в Segezha Group в 2020 году составила 80,2%, это на 10,7% больше, чем годом ранее.

Лесозаготовительные компании корпорации работают в Архангельской, Кировской, Костромской и Вологодской областях, в Красноярском крае и Карелии.

В ЛПК «Кипелово» в Вологодской области входит пять производственных участков, общая площадь арендуемых лесов составляет более 578 000 га.

Годовой объем заготовки в «Кипелово» составляет более одного миллиона кубометров.

В марте 2021 года лесопромышленная Segezha Group заняла 67-е место из 957 в «Рейтинге работодателей России» сервиса по подбору персонала HeadHunter.

Обновление оборудования цеха клееных деревянных конструкций Сокольского ДОКа прошло в 2018 году и стоило 700 млн рублей. Объем производства цеха вырос с 60 000 куб. м до 83 000 куб. м.

Каждая изготовленная балка (брус) контролируется сотрудниками комбината и при необходимости подвергается ремонту.

Первые 70 домов из бруса на комбинате были произведены в 1990 году, с тех пор было реализовано более 7000 домокомплектов по всему миру.

При изготовлении клееного бруса содержание влаги в древесине должно быть не более 14%. Древесина также проверяется на изгиб, прочность, растяжение и сжатие.

В 2020 году обновили оборудование в цеху клееных деревянных конструкций, ожидается, что это увеличит выпуск готовой продукции на 20%.

Производство одного домокомплекта площадью примерно 150 кв. м на Сокольском ДОКе занимает не более одного дня.

В 2019 году Segezha Group закупила комплект оборудования для производства панелей по технологии перекрестно-клееной древесины (CLT). Первую партию CLT-панелей комбинат отгрузил в марте 2021 года покупателю из Ленинградской области, который строит дом площадью 250 кв. м.

CLT-панели не уступают по прочности бетону и кирпичу, что позволяет применять их в строительстве многоэтажных зданий.

Александр Левинский