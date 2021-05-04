Скандалы: Король «эфира»

Сооснователь цифровой валюты Ethereum 27-летний выходец из Коломны Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире

Сооснователь блокчейн-платформы и цифровой валюты Ethereum 27-летний выходец из России Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире, подсчитал Forbes USA. Ранее, в понедельник, цена эфира впервые в истории превысила отметку в $3000. На момент публикации (8:46 мск) токен стоил $3366. Криптовалютный кошелек Бутерина содержит 333 520 токенов и оценивается в $1,09 млрд, пишет Forbes USA. С начала прошлого года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз.

Ethereum — вторая крупнейшая криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в $389 млрд. Она уступает только биткоину, капитализация которого составляет $1,05 трлн. За последний год цена созданной Бутерином цифровой монеты выросла больше чем на 325%.

Эфир дорожает на фоне растущей популярности приложений децентрализованных финансов (DeFi), призванных заменить традиционные финансовые институты, такие как банки и страховые компании, отмечает американский Forbes. Согласно данным DeFi Pulse, в настоящий момент в протоколах DeFi, многие из которых построены на основе блокчейна Ethereum, зафиксировано более $74 млрд.

Главным конкурентом Ethereum остается платформа Binance Smart Chain (BSC), созданная крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Ежедневно BSC в среднем обрабатывает более 8 млн транзакций, блокчейн-платформа Ethereum обрабатывает более 1 млн транзакций, пишет Forbes USA.

Виталик Бутерин родился в Коломне в 1994 году. Позднее он с семьей переехал в Канаду и рос в Торонто. В 2014 году Бутерин получил премию известного венчурного капиталиста Питера Тиля, что позволило ему сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоин, а спустя год запустить собственную блокчейн-платформу Ethereum.

Тимур Батыров