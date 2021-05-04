 

Скандалы: Король «эфира»

04.05.2021, 13:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сооснователь цифровой валюты Ethereum 27-летний выходец из Коломны Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире

Сооснователь блокчейн-платформы и цифровой валюты Ethereum 27-летний выходец из России Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире, подсчитал Forbes USA. Ранее, в понедельник, цена эфира впервые в истории превысила отметку в $3000. На момент публикации (8:46 мск) токен стоил $3366. Криптовалютный кошелек Бутерина содержит 333 520 токенов и оценивается в $1,09 млрд, пишет Forbes USA. С начала прошлого года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз.

Ethereum — вторая крупнейшая криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в $389 млрд. Она уступает только биткоину, капитализация которого составляет $1,05 трлн. За последний год цена созданной Бутерином цифровой монеты выросла больше чем на 325%.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин во время панельной сессии «Блокчейн — рождение новой экономики» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума 02 июня 2017 года. Фото RBC/TASS

Эфир дорожает на фоне растущей популярности приложений децентрализованных финансов (DeFi), призванных заменить традиционные финансовые институты, такие как банки и страховые компании, отмечает американский Forbes. Согласно данным DeFi Pulse, в настоящий момент в протоколах DeFi, многие из которых построены на основе блокчейна Ethereum, зафиксировано более $74 млрд.

Главным конкурентом Ethereum остается платформа Binance Smart Chain (BSC), созданная крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Ежедневно BSC в среднем обрабатывает более 8 млн транзакций, блокчейн-платформа Ethereum обрабатывает более 1 млн транзакций, пишет Forbes USA.

Виталик Бутерин родился в Коломне в 1994 году. Позднее он с семьей переехал в Канаду и рос в Торонто. В 2014 году Бутерин получил премию известного венчурного капиталиста Питера Тиля, что позволило ему сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоин, а спустя год запустить собственную блокчейн-платформу Ethereum.

Тимур Батыров



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Мнение: Тяжёлое судостроение в России, три экономические империи и удар по британству

13.07 / Мнение: Спасение “малого бизнеса” в США от коронавируса

14.10 / Мнение: Блестящая выставка изделий Фаберже открылась в Музеях Кремля

26.12 / В Тихом океане обнаружены похожие на инопланетян морские существа

19.10 / Мнение: Крутая работа для бедных людей

15.01 / Коронавирус в России: за сутки выявили 24,7 тысячи новых случаев

15.12 / Мнение: Куда деваются не ставшие к 35 годам начальниками люди?

24.03 / “Не платил алименты два года”: Гогунский готов погасить все долги перед второй женой и дочерью

04.02 / Учёные рассказали о способах укрепления лёгких после коронавируса

09.08 / Белорусская оппозиция просит силовиков отказаться от поддержки Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика