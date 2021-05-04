Мнение: И тут снизу постучали.

Вот честно, был уверен, что меня уже никакие выходки моих недругов удивить не могут, уже, казалось, всё, что только можно придумать, от них видел. Но тут снизу постучали. Один поц (Топдог-то тот самый, который про меня всякий бред сочиняет) взялся меня идиш учить, ибо считает, что знает его лучше меня. Русский знает идиш лучше меня, еврея, повторяю. И по хрену, что его сами евреи-то кругом, к сожалению, уже ни фига не знают (специально интересовался, потому что очень люблю этот язык), но это-то мои враги, поэтому они просто обязаны всё лучше меня знать (один из СерГЕЙСКОЙ шоблы доказывал, например, что я и романи щиб абсолютно не знаю, видно, сам-то небось лучше любого носителя им владеет, раз разбирается в этом)! Только один вопрос остаётся неясным и теперь меня мучает – где же он откопал носителя языка-то, чтобы выучить, если даже я после смерти своей бабушки ни одного больше за всю жизнь в глаза не видел, несмотря на все усилия разыскать хоть кого-то, владеющего этим языком? И на фига ему вообще идиш-то, интересно, русскому, превосходство своё лишний раз надо мной продемонстрировать или что? И почему, куш а бэр унтэрн фартэх, мне всё кажется, что ни хрена он на самом деле сам таки не знает, а просто хочет лишний раз выпендриться и выставить себя гениальным и мегаобразованным на моём фоне, как вся их задолбавшая компашка?

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