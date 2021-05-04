 

В Приморье мужчина задушил ребенка и выкинул тело в пруд

04.05.2021, 13:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жуткое преступление удалось раскрыть сотрудникам полиции в Приморском крае. Расследование было начато после того, как в пруду было обнаружено тело несовершеннолетнего. У несчастного были связаны руки. Установлено, что его сперва задушили стальной цепью, а уже затем сбросили в воду. Погибшим оказался ученик местной школы-интерната.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый местный житель. Он признался, что расправился с ребенком из-за личной неприязни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Мнение: Маска безумия

02.04 / Мнение: Пробуем!

15.09 / Поход болонок к урнам

07.08 / Милонов поддержал предложенные Осташко меры преследования преступников ВСУ

03.11 / Мнение: Падение лиры и рубля

06.11 / Знаменитые российские футболисты за решеткой

24.02 / «Худший сценарий позади»: ВОЗ отметила недельное снижение смертности от COVID-19 на 20%

03.03 / Поддержка социально ориентированных НКО увеличена на 1,6 млрд рублей

08.09 / Мнение: Саморазоблачение белой негритянки, симптомы «Новичка» и фальсификация выборов в США

19.04 / Умерший ребенок “воскрес” по пути в морг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика