Путин поручил реализовать социальные инициативы “Единой России”

Среди инициатив, за реализацией которых поручил проследить Владимир Путин, был и пакет социальных предложений “Единой России”. Так, с 1 июля будут увеличены выплаты вставшим на учет на ранних сроках беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Размер пособия, которое им положено, будет равно половине прожиточного минимума для данного региона.

Одновременно с этим, с 1 июля, пособия будут выплачиваться и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые для этого изменения в российское законодательство “Единая Россия” внесла сразу после послания президента. Деньги получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. Доход в семьях, которые претендуют на такую поддержку, не должен превышать величину прожиточного минимума.

“Единая Россия” также внесла поправки в закон, который касается выплат беременным. Также изменится и оплата больничных родителям детей до семи лет. Они будут получать их в размере 100%.

Кроме того, с 15 мая вступит в силу инициатива, согласно которой родители смогут получить обратно половину стоимости путевки в детский лагерь. Ранее с такой идеей выступала “Единая Россия”. Также президент поручил продлить программу по так называемого туристического кешбека – возможность вернуть часть стоимости поездки внутри России сохранится до конца 2021 года.

С 2021 по 2024 годы продлится программа обновления школьных автобусов. Закупаться будет отечественная техника за счет средств федерального бюджета. О необходимости обновления школьного автопарка во время недавней поездки в Нижегородску область говорил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Правительству вместе с регионами и “Газпромом” Владимир Путин поручил до 2023 года обеспечить бесплатное подключение к газу. Речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть газ, однако он не подведен к жилым домам.

Ранее Андрей Турчак говорил о том, что “Единая Россия” составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией об этом подготовят региональные отделения. Особое внимание в партии уделят пожилым людям и многодетным семьям – им окажут помощь в оформлении необходимых документов.

Еще одна инициатива “Единой России”, которую поддержал Владимир Путин, касается кредитов регионам на инфраструктурные проекты. Деньги на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, а также на развитие общественного транспорта будут выдавать на срок не менее 15 лет и не более чем под 3% годовых. Порядок отбора проектов, которые смогут расчитывать на такое финансирование, поручено разработать правительству до 1 июня.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее были озвучены “Единой Россией”.