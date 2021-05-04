Мнение: КНДР против Южной Кореи во Вьетнаме

Очень интересный рассказ о том, как военные Северной и Южной Кореи продолжили свой конфликт во время Вьетнамской войны на территории Вьетнама.

Аннотация:

Война во Вьетнаме характеризуется множеством воюющих сторон.

Демократическая Республика Вьетнам и Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама пользовались поддержкой не только СССР и Китайской Народной Республики, но и Северной Кореи.

Из материалов и документов, опубликованных Центром Вудро Вильсона в составе проекта "Две Кореи и Война во Вьетнаме" мы узнаем, что 21 сентября 1966 года Северный Вьетнам принимает предложение КНДР направить в ДРВ группу военных летчиков для непосредственного участия в боевых действиях. В этот же день принципиальные условия согласованы Во Нгуен Зиапом. Прибытие специалистов из Северной Кореи состоялось точно по графику, и в 1967 году они приняли участие в отражении воздушных атак ВВС США на Северный Вьетнам в рамках операции Rolling Thunder.

Одновременно с этим в джунглях Южного Вьетнама в отрядах Вьетконга появились специалисты КНДР по психологической войне и пропаганде (PSYOPS). Они находились совсем рядом от других корейцев, с которыми их обычно разделяет 38-я параллель.

Южная Корея участвовала во Вьетнамской войне с 11 сентября 1964 года по 23 марта 1973 года. Всего за это время войну прошло 320000 солдат и офицеров южнокорейской армии. Эдвард Герман и Ноам Хомский в книгу "Контрреволюционное насилие" включили главу "Более 43 Сонгми южнокорейских наемников". И не зря. Военные преступления сопровождали боевой путь механизированной пехотной дивизии "Тигры", 9-й пехотной дивизии "Белая лошадь", 2-й бригады морской пехоты "Голубой дракон", специальной группы воздушно-десантных войск и других подразделений контингента Южной Кореи, размещенного на территории Южного Вьетнама.

Так две Кореи встретились на территории Вьетнама.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают военные и политические вопросы участия КНДР и Южной Кореи в Войне во Вьетнаме.

На тему участия Южной Кореи во Вьетнамской войне (с фоточками) также пожалуйте сюда https://nornegest.livejournal.com/335017.html

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