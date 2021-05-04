Мнение: Письмо: “Как избавиться от ненормальной привязанности?”

Сколько существует мой блог, столько я пишу, что отцепиться от равнодушной к вам фигуры, к которой вы прилипли, можно быстро, если снять корону и поправить локус.

Но столько же, сколько я об этом пишу, я получаю письма, где авторы описывают, как они пытаются снять корону и поправить локус, но им это не удается.

И время от времени я публикую эти письма и разбираю, почему не удается.

Не удается, потому что авторы врут, что они пытаются снять корону и поправить локус. Они не делают для этого ничего. Совсем ничего, как тот еврей в анекдоте, который молился о выигрыше в лотерею, но лотерейный билет не купил ни разу.

kurlikik

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я познакомилась с ним пару лет назад, его тогда отшила девушка, в которую он был давно влюблен. У меня умер близкий человек. На нытье друг другу и сблизились, как такие “приятели по несчастью”. Потом нашлись общие интересы. Мне нравилось с ним общаться, и я хотела больше. Он со мной общался сначала не очень охотно, но потом больше и больше.

(Вот она описывает, как они сблизились, как его охота общаться с ней росла. То есть она и сейчас не видит никакого дисбаланса. Хотя в конце письма сделает вид, что осознала, что была ему не нужна. Нет и не собирается осознавать, ей приятно придаваться воспоминаниям)

Переписывались каждый день. Он время от времени говорил, как одинок и что навсегда таким и останется, что никому понравится не может. Но он мне нравился. Но я понимала, что не в его вкусе. Я заметила, какие ему нравятся девушки – веселые, бойкие, спортивные. Я не такая, но пыталась походить на такую, чтобы понравиться ему.

(Она с самого начала бегала за ним, а он ей жаловался, что никому понравиться не может. То есть он ее вообще не воспринимал как девушку или считал ее крайне несимпатичной. Но наша автор надела на него колпачок и до сих пор еще не сняла)

Я даже призналась ему в чувствах, хотя и думала, что он откажет мне. Тогда я хотела дать знать ему, что он хороший и что зря так про себя говорит. Спасательница.

(Вот она говорит, что Спасательница, но для нее это пустые слова. Она и сейчас считает, что ее симпатия была ему поддержкой. А в реальности он считал, что симпатия автора – это хуже, чем ничего)

В итоге мы даже начали встречаться. Он нравился мне больше, чем я ему, и дисбаланс со временем рос и рос.

(Здесь у нее абсолютно пустые слова про дисбаланс. Она его не чувствовала растущий дисбаланс, она наоборот описывает динамику, как она стал общаться с ней все охотней, а потом и вовсе встречаться. Хотя, подозреваю, он никогда не считал, что они встречаются, считал, что автор к нему просто прилипла)

Когда он обижался, я всегда бежала первая мириться, а сама старалась никогда не показывать, если чем-то была недовольна, потому что я хотела быть ему удобной. Я думала, что так смогу быть “лучшей” для него, чтобы он не ушел от меня. Я очнулась только, когда все дошло до рукоприкладства. Это была просто пощечина и на самом деле мне было не так уж и больно, но умом я поняла, что будет только хуже, собралась с силами и вскоре ушла.

(Куда они все “уходят”? Откуда? Если бы они назвали происходящее честно “отлипла”, а честней даже “пытаюсь отлипнуть”, они бы действительно выходили из гештальтов своих. Но им все время кажется, что они ушли из отношений, как если бы это был брак или совместное проживание. И главное “уходят” они всегда, когда их уже выгнали)

Уходя, я надеялась, что он вскоре передумает, “оценит” меня и отношения возобновятся без такого дисбаланса. Недавно я узнала, что он вернулся к той девушке, которая его давно отшила. Клеится к ней и унижается, прямо как я перед ним. Видимо, лучше быть собакой, чем иметь собаку.

(У нее презрение к нему, на нем десяток колпачков, она считает его жалким. И она думает, что можно снять корону и отлипнуть, если считать жалким того, к кому прилипла. Конечно нет, никогда. Сначала вы учитесь уважать людей, потом только можете разделить с ними границы)

Так забавно, что я пыталась ему доказать, что он достоин женской любви, и потому унижалась и унижалась в дисбалансе. И что? Доказала, он убедился и пошел к другой девушке. Как из анекдота вышла.

(Она уверена, что подняла ему самооценку. Хотя произошло другое. Он посмотрел на автора и испугался, что ему придется общаться с такими вот девушками всегда. То есть он считал автора неприятной. И судя по его пощечине, она часто заходила к нему сверху и задевала его, а считает, что была удобной)

У меня были огромные короны, Спасательницы главным образом, но Сокровища и Победительницы тоже. Я повторяю мантры от корон.

(И вот она повторяет мантры, думая, что мантры сами по себе избавят ее от всего. Хотя мантра – то, чем вы должны перенастроить себя. Вы должны изменить себя, ориентируясь на мантру, тогда только она поможет. Она должна взглянуть на парня с уважением и осознать, что не нужна ему и достала его. Дальше она должна сместить фокус со своей болюшки на какие-то полезные дела и взять в свои руки локус контроля. Все. Достаточно суток, чтобы его фигура поблекла или даже растаяла в поле и перестала так сильно влиять на нее. Сутки, народ. А вы сидите год и перебираете свои шкатулки, анти-шкатулки, поглаживаете свою корону и растите фигуру, а под ней дыру)

И стараюсь видеть, что он гораздо сильнее меня, это я слабая и зависимая. Но даже так у меня по прежнему есть к нему чувства. Я не понимаю, как во мне что-то осталось к нему. Мне противно от этого. Как избавиться от этой ненормальной привязанности?

(Она сидит и думает о нем непрерывно, ничем не занимается. И удивляется, почему же фигура не уменьшается)