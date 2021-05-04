 

Бритни Спирс устала молчать: “Я знаю, что я странная”

04.05.2021, 12:38, Разное
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Будучи почти 13 лет под опекой отца Джейми, лишенная все эти годы права в полной мере распоряжаться своей жизнью и своими деньгами, не имея возможности общаться со своими детьми столько, сколько хочется, 39-летняя Бритни Спирс устала молчать. На прошлой неделе адвокат певицы добился права голоса для своей подопечной, теперь она сама выступит в суде, который по предварительным данным, состоится 23 июня.

А вчера вечером Бритни прокомментировала свежие новости о себе. Так, появилась информация, что в распоряжении создателей нового документального фильма BBC “Битва за Бритни” оказались документы, из которых следует, что ее отец Джейми Спирс считает дочь слабоумной. На основании этого неутешительного диагноза – “деменция” – он требует продления опеки, включающей полное распоряжение финансами звезды. Бритни, которая прежде редко реагировала на любые сообщения СМИ, опубликовала эмоциональное обращения, в котором публично и резко раскритиковала фильмы о себе.

Боже! 2021 год будет определенно лучше, чем 2020-й, но я не могла и подумать, что настолько! В этом году вышло так много документальных фильмов обо мне, в которых чужие люди делятся своими взглядами на мою жизнь. Что я могу сказать… Я глубоко польщена! Эти документальные фильмы такие лицемерные. Они критикуют СМИ, а сами ведут себя так же, – написала Бритни.

Певица порекомендовала всем и каждому заняться своей жизнью и посетовала на то, что людей, увы, больше интересуют новости со знаком “минус”.

Я очень хочу напомнить вам всем, что, хотя у меня и были довольно тяжелые периоды в жизни, у меня также были и удивительные… Но, к сожалению, мир больше интересует негатив. Разве их не должно интересовать будущее? Зачем подчеркивать именно самые негативные и травмирующие моменты моей жизни? Знаю, я немного странная… надеюсь, вы все проживаете свою лучшую жизнь. Я – точно да! В сообщении Бритни также был постскриптум. В нем, она ответила поклонникам еще на один вопрос. Дело в том, что в начале апреля бывший работник команды Спирс Билли Брасфилд сделал в СМИ заявление, в котором утверждал, что не все посты в официальном аккаунте певицы написаны ею самостоятельно. Спустя месяц, Бритни Спирс внесла ясность и по этому делу.

P.S. Я не общаюсь с Билли Би, поэтому, честно говоря, я немного запуталась. Это мой Instagram! Никаких папарацци. Я не хочу, чтобы вы меня постоянно преследовали, – закончила Бритни свой пост, который сопроводила танцевальным видео. Менее, чем за 12 часов этот любительский ролик с экспрессивными танцами поп-звезды собрал более чем 2 миллиона просмотра. Поклонники Бритни поддерживают ее как могут. Фанаты певицы уверены в заговоре ради финансового контроля над ее многомиллионным состоянием и организовали в соцсетях движение #свободуБритни, к которому в разное время присоединялись знаменитости – Сара Джессика Паркер, Кортни Лав, Майли Сайрус, Бетт Мидлер и многие другие.

Акции в поддержку Бритни Спирс проходят в разных городах США



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