Мнение: Почему Голливуд проиграл

Уходит эпоха. Церемония награждения лучших фильмов, Оскар, собрала в этом году меньше 10 млн просмотров. Для сравнения, в 2014 году было 44 млн, в 2020 году — 24 млн. Популярность кинопремии не просто падает, она рушится почти отвесно. Рейтинги «Эмми», «Грэмми» и «Золотого глобуса» также загибаются вниз:

https://igromania-ru.turbopages.org/igromania.ru/s/news/104554/Oskar_2021_posmotrelo_bolee_chem_vdvoe_menshe_zriteley_chem_v_proshlom_godu.html

Многие думают, что всё дело в новой американской идеологии, согласно которой фильмы должны быть не интересными, но политически корректными.

К примеру, шесть номинаций Оскара получил фильм «Иуда и чёрный мессия». Фильм основан на реальной истории чернокожего революционера-социалиста из леворадикальной группировки «Чёрных пантер». Незадолго до смерти он пытался объединить «Черных пантер» с огромной уличной бандой «Саутсайд», однако не успел завершить начатое. Боевики «Чёрных пантер» застрелили нескольких полицейских, после чего ФБР организовала ответный рейд. В ходе рейда революционер был убит:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иуда_и_чёрный_мессия

https://wikichi.ru/wiki/Fred_Hampton

Нет смысла подробно разбирать остальные картины, вы и без меня представляете современную фабрику грёз. Широкой публике пропаганда скучна: в роли героя публика хочет видеть не толстую чернокожую лесбиянку с красным флагом наперевес, а условного Шварценеггера с литыми мускулами и авиационным пулемётом в руках. Широкая публика ужасающе неполиткорректна — терпеть меньшинства на экране она готова исключительно в качестве комических персонажей.

Важная оговорка для наших американских друзей. Я не расист, не шовинист и не гомофоб. Идеи господства белой расы или планы возврата тюремного срока за содомию мне не близки. Будучи предпринимателем, я достоверно знаю, что сотрудницы женского пола работают наравне с мужчинами — в том числе в профессиях, требующих недюжинного интеллекта. Однако всё вышеперечисленное не означает, что я готов смотреть скучные фильмы, или что я готов аплодировать революционерам, которые творят разные кровавые гнусности под лозунгом борьбы за социальную справедливость.

Вторая причина, по которой популярность кинопремий падает, заключается в компьютерных играх. Индустрия видеоигр вдвое больше индустрии фильмов. Музыка, большой спорт, кинотеатры — всё сейчас отходит по сравнению с играми на второй план. Рынок игр растёт на 10-20% ежегодно, постепенно подавляя все остальные сегменты отрасли развлечений:

https://www.marketwatch.com/story/videogames-are-a-bigger-industry-than-sports-and-movies-combined-thanks-to-the-pandemic-11608654990

Исторически так сложилось, что нашей планетой управляет поколение 50+. Типичный крупный руководитель — министр, глава корпорации, титулованный кинорежиссёр — имеет возраст от 50 до 75 лет. Молодость «сильных мира сего» пришлась в лучшем случае на восьмидесятые годы, когда компьютерные игры только начинали ещё победное шествие по планете.

Из-за этого общественное сознание видит происходящее сильно не в фокусе. Телевидение, фильмы, музыка и спорт по-прежнему кажутся столь же важными, как и в 2000 году, тогда как на самом деле единственным королём индустрии развлечений вот уже несколько лет как стали компьютерные игры.

Глобальный рынок видеоигр в 2020 году — 180 млрд долларов. Глобальный рынок фильмов — 100 млрд. Для сравнения, в 2000 году объём рынка видеоигр составлял 8 млрд долларов, в 2009 — 20 млрд:

https://www.statista.com/statistics/268954/revenues-of-global-video-games-industry/

К сожалению, Россия берёт тут пример с США — прячет голову в песок, надеясь, что видеоигры как-нибудь рассосутся сами собой. В планах Министерства культуры на 2021 год слово «игры» отсутствует как класс:

https://culture.gov.ru/upload/iblock/15c/15c7dd051a703c929589fe330a361a0a.pdf

Полагаю, ситуация изменится лет через 10-20, когда доминирование игр на рынке развлечений станет тотальным, и когда во власти станет значительной доля тех, кому сейчас 30-40 лет. Пока же нам остаётся только надеяться, что, уничтожив великую фабрику грёз, американцы смогут оградить от токсичной цензуры хотя бы свою славную игровую индустрию.