 

Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

04.05.2021, 12:22, Новости дня
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Пользователи Telegram из РФ сообщают во вторник о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 11.16 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (84%) и проблемы с отправкой сообщений (15%), передает РИА «Новости».

Ранее во вторник пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе социальной сети TikTok.



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