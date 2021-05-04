Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram из РФ сообщают во вторник о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 11.16 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (84%) и проблемы с отправкой сообщений (15%), передает РИА «Новости».

Ранее во вторник пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе социальной сети TikTok.