 

Дачникам пригрозили штрафом за одуванчики и мяту

04.05.2021, 12:22, Новости дня
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Не уничтожающие одуванчик и мяту на своих участках дачники могут получить административный штраф, сообщила юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», – сказала Мацукова, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что правонарушение может быть как в использовании зараженных болезнями семян, так и в том, когда владельцы дачи не применяют надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений и не убирают их механическим путем.

За это может последовать штраф от 300 до 500 рублей, для должностных лиц штраф составляет от 500 до 1 тыс. рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тыс. рублей.

Ранее юрист Алексей Петропольский рассказывал о штрафах для дачников в случае нарушений противопожарной безопасности. 



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