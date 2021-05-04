Умер дрессировщик Михаил Багдасаров

Дрессировщик хищных животных, народный артист РФ Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова», – сообщили в Росгосцирке, передает РИА «Новости».

Там добавили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что на доме артиста в Москве могут установить памятную табличку.

«Я думаю, да. Он очень многое сделал в своей профессии. Я думаю, что его коллеги, конечно, выйдут с предложением. Он достоин того, чтобы на его доме, где он жил, разместили памятную табличку. Но это будет зависеть от предложений, которые поступят от его коллег и от жителей дома», – сказал Герасимов.

Багдасаров – народный артист России, родился в 1945 году в Баку, с 1973 года выступал в цирке со своей программой. Дети дрессировщика Артур и Карина – знаменитые укротители тигров.