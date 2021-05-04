Наташа Королева в бане показала стройные ноги и утонченные плечи

Известная российская певица Наташа Королева разделась в бане. Она показала свои утонченные плечи и длинные ноги на снимке, где предстала в белой простыне. Фотографией знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Известная российская певица Наташа Королева разделась в бане. Она показала свои утонченные плечи и длинные ноги на снимке, где предстала в белой простыне. Фотографией знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

По словам Наташи Королевой, после праздничных дней необходим детокс, лучшим решением для нее стал поход в баню. Там она решила сделать эффектное фото, чтобы поделиться им с подписчиками. 47-летняя супруга Тарзана тщательно следит за своей внешностью. Она старается ухаживать за телом всеми различными способами, одним из таковых является баня.

В руке Наташи Королевой можно видеть веник, а на голове присутствовала специальная шапка. Артистка на снимке получилась очень женственной и красивой, многие отметили не только утонченные плечи и длинные ноги, но и ее красивую улыбку. По словам поклонников, супругу певицы Сергею Глушко очень повезло с ней.