В Сети опубликованы новые рендеры iPhone 13 черного цвета

В Сети появились новые рендерные изображения очередного смартфона от компании Apple. Особенностью новинки является ее черный цвет корпуса, а также рекордный для производителя объем оперативной памяти.

Несмотря на то, что до официальной презентации нового поколения iPhone осталось еще как минимум пять месяцев, информация о нем регулярно появляется в Сети. Сейчас инсайдеры выложили в общий доступ рендерные изображения, демонстрирующие одну из модификаций аппарата, выполненную в черном цвете. На них заметны изменения, которые внедрит «яблочная» корпорация в iPhone 13. Так, в гаджетах изменится блок основной камеры, однако фирменная монобровь никуда не исчезнет, став при этом заметно короче.

Фото-видео-датчики на тыльной стороне аппарат получат диагональное расположение в модуле. Порадуют поклонников своей продукции разработчики Apple и богатой палитрой дизайна устройств. Так, на полках магазинов появятся сразу семь девайсов, в корпусах черного, белого, красного, зеленого и синего цветов. Разнообразят привычную гамму iPhone 13 с крышками цвета коралла и розового золота.

Мощность и производительность следующей генерации придаст однокристальная мобильная платформа Apple A15. Дополнять ее будут чипы оперативной памяти объемом в 8 гигабайт, что является рекордным для iPhone. Вместительность флэш-накопителя внутренней памяти для хранения любого рода контента составит 1 Терабайт. Кроме того, Pro- и Pro Max-версии iPhone 13 оснастят высококачественными дисплейными панелями от Samsung, выполненными по технологии AMOLED. Частота смены изображения на экране может достигать 120 Герц. Всю остальную информацию относительно новинки раскроют ближе к запланированному официальному анонсу.

Источник: www.ixbt.com