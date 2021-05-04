 

Смартфоны линейки Motorola Berlin получат 108-мегапиксельные камеры

04.05.2021, 12:20, Разное
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Компания Motorola готовит официальный анонс новой линейки смартфонов Motorola Berlin. Устройства оборудуют основной камерой на 108 мегапикселей и селфи-объективом на 32 мегапикселя.
В новой презентации американской корпорации Motorola будут представлены смартфоны серии с названием Berlin. Отличать серию будут мощные камеры и стильный дизайн. В первую очередь, поклонников продукции бренда может привлечь главный датчик основной камеры.

Даже визуально сенсор S4KHM2 от Samsung крупнее других трех объективов, разрешение же его составляет 108 миллионов точек. Вместе с ним «на борту» смартфонов установлены 16-мегапиксельный сверхширокий фото-видео-датчик OmniVision OV16A10, а также сенсор глубины на 8 мегапикселей. В модификации Berlin NA их дополнит 2-мегапиксельный объектив OmniVision OV02B1B.

Серия включает в себя два аппарата, базовую модель и Motorola Berlin NA, у обеих модификаций фронтальный 32-мегапискельный объектив OmniVision OV32B40 для селфи встроен в вырез на экране слева вверху. Как сообщают блогеры, регулярно освещающие новости техносферы, новинка вместе с Motorola Sierra и Kyoto, информации о которых еще нет, заменит предыдущее поколение Motorola Edge. Все остальные сведения об аппаратах пока держатся в секрете, их обнародуют ближе к официальной презентации.

Источник: www.ixbt.com



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