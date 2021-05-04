 

“Кризисы будут возникать и в дальнейшем”. Данилов назвал четыре урока пандемии COVID-19

04.05.2021, 12:18, Новости дня
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“Опасности, которые, как мы считали, человечество преодолело раз и навсегда, вернулись будто в жуткой машине времени в период массовых эпидемий и смертей. И это, на мой взгляд, первый из многочисленных уроков, которые нам нужно усвоить, проанализировав этот непростой год”, – написал он.

Еще одним уроком секретарь СНБО считает “важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей”.

“Должна быть достигнута автономизация производства внутри страны, когда государство способно самостоятельно обеспечить безусловный базовый набор безопасности гражданина (питание, лечение, технологии и правопорядок) в условиях кризиса наподобие того, который имеем сегодня, и последующих кризисов, которые, к сожалению, будут возникать и в дальнейшем”, – объяснил Данилов.

“Самым главным уроком пандемийной истории” он считает “урок человечности, которая начинается с ответственности”.

“Защитная маска, социальная дистанция, своевременное тестирование – территория нашей ответственности. Звонок поддержки родителям, напоминание родным и любимым о ваших чувствах – это тоже мощная “вакцина добра” как лучшее лекарство”, – утверждает Данилов.

Он рассказал, что 25 декабря 2019 года получил два документа.

“В первом речь шла о появлении в Китае опасного неизвестного вируса, а во втором – о попытке через подставные фирмы закупить и вывезти с территории Украины максимально возможное количество средств защиты – масок, перчаток, противоэпидемических комплектов и тому подобного. Уже тогда стало понятно, что впереди будет бой, он будет тяжелым, иногда без правил. Мы его приняли, и мы его не проиграли. Главное – никогда не опускать руки и не отводить глаз. И это очередной важный урок”, – заявил секретарь СНБО.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 4 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 44,9 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело – почти 1,7 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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