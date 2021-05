Евросоюз отложит до июня рассмотрение новых санкций в отношении Беларуси – журналист

“Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси не будет готов ко встрече министров иностранных дел ЕС 10 мая. Возможно, он будет готов к июньской встрече, когда Беларусь будет одной из основных тем в повестке дня”, – написал журналист.

При этом он добавил, что на данный момент неизвестно, кто именно предложит новый пакет санкций: группа стран – членов ЕС либо Европейская служба внешних связей.

the EU’s 4th sanctions package on #Belarus won’t be ready ahead of the EU foreign affairs meeting on 10 May. possibly for the June meeting when Belarus is a full point on the agenda. still no clarity on whether a group of EU member states or EEAS will propose the package

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 4, 2021

Контекст:В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

21 февраля 2021 года экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций. По его словам, ожидается, что ЕС расширит санкционные списки белорусских судей и чиновников, а также силовиков.

