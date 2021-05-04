Мнение: Казус Боделана

Коротко на тему вопросов, "а вы знаете, что причастный к Одесской Хатыни Владимир Боделан работает в Симферополе?".

Новость прошлогодний баян https://www.kommersant.ru/doc/4537702, который вытащили к 2 мая, дабы перевести стрелки с преступления украинских нацистов на одного из косвенных соучастников (вольных или невольных, должно показать следствие).

Для Крыма такая ситуация, когда люди с "украинским прошлым" занимают различные должности не нова. Сам не раз писал на эту тему.

Ниже, в порядке напоминания о наиболее ярких личностях.

1. Заместитель министра промышленности Крыма Енвер Апартлы.

Высокую должность в республиканском Совмине получил Энвер Арпатлы — один из лидеров запрещённого в России меджлиса и руководитель группы боевиков, устроивших «симферопольскую бойню» 26 февраля 2014 года.

Соответствующий правительственный документ уже опубликован. На полуострове отказываются комментировать шокирующее назначение. Здесь слишком хорошо помнят недавнее прошлое радикала-националиста, ближайшего соратника лидера движения «Евромайдан-Крым» Андрея Щекуна. В украинские времена он возглавлял меджлис Алушты — крупнейший на Южнобережье. У Арпатлы чёрный пояс по тхэквондо. Он уже прославился в своё время, когда бейсбольной битой проломил голову пожилому соплеменнику. Повод — «самовольное» строительство мечети и несогласованное с меджлисовским активом празднование Хыдырлеза.

Вернувшись из Киева, в конце февраля 2014 года Энвер Арпатлы привёл своих бойцов на митинг под зданием Верховного Совета Крыма. Тогда они захватили парламентское здание. Было убито несколько пророссийски настроенных симферопольцев. Сохранились многочисленные видео тех времён, где Энвер Алиевич раздаёт интервью украинским СМИ. Рассказывает об «аннексии», «оккупации», «нарушении целостности Украины». И в адрес Путина — «агрессор, обманывающий весь мир…». Например, каналу «112 Украина» заявлял, что на момент 20 марта 2014 года, уже после референдума власть в Крыму — незаконна. Воссоединение полуострова с Россией называл «нашей болью»: «Сегодня для нас это боль. Мы чётко выражали свою позицию, свой протест. И какой выход? Я говорю даже не как представитель меджлиса, а как простой гражданин».

Однако этот деятель вовремя понял, что нет смысла вымазывать себя грязью майданных покрышек, сгоревших слишком быстро. Карьера федерального управленца оказалась гораздо привлекательней. Тем более, достаточно было дать показания на прежних соратников Ахтема Чийгоза и Заура Смирнова. Ну и всего лишь сделать вид, что готов подчиниться Кремлю.

С тех пор карьера закипела, словно плов в казане. «Национальный кадр» был избран депутатом Изобильненского совета Алушты. Вскоре он замглавы администрации курортного города. Из Крыма перемещается на материк, где получает муниципальную должность в Республике Татарстан. Следом Арпатлы становится заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесии, ответственным за инновационную деятельность и информатизацию.

http://antifashist.com/item/zamestitelem-ministra-promyshlennosti-kryma-naznachen-byvshij-protivnik-russkoj-vesny-i-tatarskij-nacionalist.html – подробнее по ссылке

2. Сенатор Ольга Ковитиди.

Действующий сенатор в Совете Федерации Ольга Ковитиди. В феврале 2014-го года выступала за Крым в составе Украине. До этого продвигала на полуострове программы украинизации

Потом быстро переобулась и теперь на теплой должности толкает речуги про патриотизм. Классический перевертыш, типа того же Ленура Ислямова только наоборот.

Легко можно представить, когда Ленур Ислямов решает свои проблемы с долгами и становится "патриотом России" (тем более российский паспорт он в 2014-м году получил), вступает в "Единую Россию", а Ковитиди вступает в "Европейскую Солидарность" и рассказывает про "российскую агрессию".

Точно также как и видный политический деятель Крыма Ольга Ковитиди, является уроженкой Крыма. Об её удивительной политической судьбе рассказывает сам Затулин в предыдущем интервью:

«Я как раз недавно видел в Осетии замечательную женщину, Ольгу Ковитиди.Она у нас сенатор от Крыма.С 2006 года она была начальником правового управления администрации Ющенко в Севастополе, которую возглавлял ныне сбежавший из Крыма [бывший председатель правительства Республики Крым] Сергей Куницын. Перед Куницыным и его людьми была поставлена задача – придушить российское влияние в городе-герое, и над решением этой задачи администрация Севастополя трудилась, не щадя своих сил.С провалом Ющенко на выборах Ковитиди вынырнула в команде Василия Джарты,поставленного Януковичем для приведения Крыма «к ноге». Она так усердствовала в рядах Партии регионов, что получила у журналистов звание «подхалим года». Никакой ностальгии по России госпожа Ковитиди тогда не испытывала.

https://ruskline.ru/opp/2018/oktyabr/31/nevynosimaya_pravda – цинк

«Крым не вынашивает планов по присоединению к России, – депутат ВС АР КРЫМ Ольга Ковитиди».

3 марта 2014 года

Верховная Рада АР КРЫМ не вынашивает сепаратистских планов по отсоединению Крыма и нарушению территориальной целостности Украины. Об этом журналистам сообщила крымский депутат Ольга Ковитиди.

По её словам, на сегодня главным вопросом является расширение полномочий Крымской автономии в составе Украины. «Соблюдения норм действующего законодательства Украины, международных норм, а также нормативно-правовых норм Автономной Республики Крым является основополагающим при принятии решений парламентом Крыма. Никаких вопросов, касающихся нарушения территориальной целостности Украины, не было. Эта информация распускается сегодня провокаторами», – подчеркнула депутат.

https://www.russiapost.su/archives/95782 – цинк

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3. Бывший мэр Керчи Олег Осадчий.

Генеральным директором государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина" назначен ранее осужденный за коррупционное преступление 68-летний экс-мэр Керчи Олег Осадчий. Сегодня он представлен трудовому коллективу ГБУ.

Информация о назначении Осадчего на должность гендиректора музея появилась в социальных сетях в начале марта, но тогда многие не хотели в нее верить. Ведь мало того, что Осадчий был осужден за коррупционное преступление, так еще не имеет никакого отношения к сфере культуры. Также экс-мэр был противником референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией, и в один из драматичных моментов даже пытался препятствовать снятию украинского флага в Керчи и водружению российского.

Интересно, что сам Осадчий опровергал в комментариях СМИ свое назначение на должность руководителя музея-заповедника, хотя 5 марта лично приезжал в Дом-музей М.А. Волошина по поручению министра культуры Крыма. А на следующий день он заявил журналистам, что в Коктебеле не был. Работники музея-заповедника, не желающие называть своих имен, сегодня говорят, что шокированы таким назначением.

https://rg.ru/2020/03/23/reg-ufo/eks-mer-kerchi-naznachen-gendirektorom-muzeia-kimmeriia-voloshina.html – цинк

22 февраля 2014-го года. Осадчий пытается помешать снятию флага Украины.

В июне 2014 года после беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым Осадчий ушел в отставку с поста мэра, напоминает сайт радио «Керчь ФМ».

«После увольнения деятельность бывшего чиновника привлекла внимание правоохранителей. В 2015 году в отношении Осадчего возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. В феврале 2015 года он был задержан и заключен под стражу. В мае его перевели под домашний арест. В результате рассмотрения уголовного дела в октябре 2015 года Керченский городской суд признал Осадчего виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. В декабре того же года Верховный суд Крыма смягчил наказание, назначив штраф в 150 тысяч рублей»,

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/03/23/muzey-voloshina-doverili-eks-meru-kerchi-vragu-krymskoy-vesny

Потом вот снова пытался всплыть. И ведь наверняка у него были покровители, которые его двигали на музей.

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4. Начальник Госкомнаца Крыма Альберт Кангиев.

Блюсти межнациональный мир в Крыму будет человек, который не разделил общего стремления крымчан к воссоединению с Россией в 2014 года. Указ главы Крыма Сергея Аксёнова о назначении нового председателя госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК опубликован на официальном сайте крымского правительства. «Принять Кангиева Альберта Османовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым», – сказано в документе.

Личность новоиспеченного чиновника вызвало неоднозначную реакцию в Крыму. Дело в том, что Кангиев успел «зарекомендовать» себя во времена Русской весны и крымчане ему этого не забыли. Новый глава Госкомнаца до 2014 года возглавлял городской совет Белогорска, напомнил редактор крымского филиала «Российской газеты» Илья Изотов на своей странице в Facebook. Также журналист привёл для сравнения два его любопытных высказывания.

В 2014 году тогда мэр Белогорска Альберт Кангиев назвал референдум о воссоединении с Российской Федерацией незаконным, так как проведение местного референдума противоречит Конституции Украины.

«На мой взгляд, данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет», – привёл цитату Кангиева Изотов.

В 2019 году риторика теперь уже глава Госкомнаца кардинально изменилась. Так, в эфире ТРК «Миллет», характеризуя развитие полуострова, заявил, что «Такого Крым не видел не знаю с каких времен». И добавил: «Крыму уделяется значительное внимание центра. В Крыму происходят масштабнейшие стройки… Тяжело переоценить изменения, которые происходят».

По мнению Изотова, «хорошо, если чиновник действительно осознал ошибочность своей сиюминутной политической оценки в 2014-м году». А что, если это не так?!

«Есть поговорка. А жизнь диктует закон простой. Предавши раз, предашь и другой. Хорошо если ошибался. А если это такая политика у него? Не люблю и боюсь таких людей», – написала в комментарии к этому сообщению Любовь Борисова.

https://sevastopol.su/news/goskomnac-kryma-vozglavil-protivnik-russkoy-vesny – цинк

Кангиев покинул должность в 2021-м году. Появится ли возможность у Кангиева объявить о невозможности нахождения в рядах "Единой России" покажет время.

И т.д. и т.п. Можно еще долго перечислять. Того же Комелова в Севастополе можно вспомнить, который ранее состоял в партии Яценюка, а уже в российские времена пытался стать главой Общественной Палаты Севастополя.

Или вот например уволенный пиарщик Ахметова Эдуард Коридоров, который работал советника губернатора Севастополя.

Или вот руководитель Корпорации Развития Республики Крым.

Суть я думаю вы уловили. Мое мнение вы на этот счет знаете. Так что Боделан там далеко не первый и не последний.

Кадровая политика в этом вопросе завалена, что и приводит к всплытию подобных персонажей на различных должностях. Кадровые чистки тут безусловно необходимы.

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