В Рыбинске открыли два выездных пункта вакцинации от Covid-19

04.05.2021, 9:39, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске продолжается прививочная кампания.

Более 13 тысяч жителей получили первый компонент вакцины, 9800 прошли полный цикл вакцинации от ковид-19. В дополнение к существующим прививочным пунктам, которые работают в городских поликлиниках, открыты еще два – в ТЦ «Сенная площадь» и Многофункциональном центре «Мои документы».

– Выездные пункты начали работать с 28 апреля. На каждом принимает фельдшер, который осматривает пациентов перед прививкой, дает рекомендации, и медсестра. При себе нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность, предварительная запись не требуется, – рассказал главный врач городской поликлиники №3 имени Н.А.Семашко Евгений Тубанов.

Прививочный пункт в ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) открыт на 2 этаже. Работает ежедневно с 13:00 до 18:30. Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова,1) работает ежедневно с 13 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Также прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства по предварительной записи через портал госуслуг, по телефону или при личном обращении в лечебное учреждение.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (gb3rybinsk.nethouse.ru).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д.58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (bolnica-pirogova.ru).

Городская поликлиника №3 имени Н.А.Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области intermed76.ru) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул. Кулибина,18

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника №3, ул. Свободы, 4а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул. З. Космодемьянской,1а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.