 

Рэпер Леван Горозия стал отцом в третий раз

04.05.2021, 11:44, Разное
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И снова хорошая новость от популярного рэпера Левана Горозия. Как известно, недавно музыканту удалось вернуть себе сценическое имя L’One и права на всю музыку, которую делал в компании Black Star. Это стало настоящей сенсацией и поводом для ликования его фанатов.

А теперь появился и личный повод для радости, а также социальные льготы. Леван стал многодетным отцом – его жена Анна родила третьего ребенка. Об этом рэпер сообщил сам, сделав публикацию в Instagram. Свой фото в медицинском халате он прокомментировал так:

Мой самый важный трехочковый в жизни! @my_inspiration_ спасибо за все! Все песни мира о любви тебе!

Многочисленные подписчики поздравили семью с прибавлением: “Какое счастье”, “Слезы радости”, “Утро началось с отличных новостей”, “Мои поздравления, Батя”, “Будьте здоровы”, — написали они.

О том, что Леван снова станет отцом, стало известно в феврале. В день всех влюбленных жена Левана Анна опубликовала у себя в Instagram снимок в профиль, на котором из-под рубашки виден уже большой живот.

Любовь внутри нас, — трогательно подписала фото Анна.

Напомним, Анна и Леван познакомились еще в 2004 году. Известно, что это прозошло на студенческой вечеринке, посвященной началу учебного года. Леван тогда был студентом Московского института телевидения и радиовещания. И хотя тогда Анна Гусева находилась в отношениях, это не помешало будущей звезде завоевать ее расположение. Влюбленные поженились спустя пять лет. 25 сентября 2013 года у пары родился сын Михаил, а 15 апреля 2017 года — дочь Софико. Причем пол и имя второго ребенка пара долго держала в тайне.



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