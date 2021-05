В США опять заговорили о «cговоре с Москвой» — демократы начали новую «клеветническую кампанию» против соперников

В адрес американских республиканцев вновь звучат обвинения в том, что их использует Кремль: новыми жертвами обвинений на основе заявлений «анонимных источников» стали адвокат Трампа Руди Джулиани, а также сенатор Рон Джонсон, который год назад опубликовал доклад о бизнесе семейства Байденов за рубежом, пишет WSJ. Хотя фальшивки уже были опровергнуты запустившими их СМИ, в редакции газеты уверены: демократы вновь пытаются возвести поклёп на своих оппонентов руками лояльных им журналистов.



Reuters

Сразу три крупных американских СМИ — газеты The New York Times и The Washington Post, а также телеканал NBC News — в минувшую субботу испытали большой «конфуз»: им пришлось опровергать опубликованный ими ранее материал о том, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) якобы заранее предупреждало адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани о том, что РФ ведёт в его отношении дезинформационную кампанию, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. Как отмечают авторы материала, хотя опровержение, на первый взгляд, было адекватной реакцией со стороны редакторов, в этом скандале кроется проблема помасштабнее — ведь в воздухе теперь вновь витают подозрения о том, что «разоблачители» из лагеря Демократической партии вновь в сотрудничестве СМИ пытаются оклеветать своих соперников-республиканцев, распространяя фальшивки о том, что те вступили в сговор с Москвой.

Хотя NYT, WP и NBC внесли исправления в свои материалы, «для наглядности» журналисты The Wall Street Journal предлагают рассмотреть оригинальную версию материала The Washington Post, где говорилось, что агенты ФБР ещё в конце 2019 года предупредили Джулиани о том, что им «пользуется Кремль», а также упоминалось, что аналогичную информацию от бюро получил в августе прошлого года сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон.

«В материале The Washington Post ссылаются на источники в лице «бывших и действующих чиновников правительства США», имена которых, что очень уж кстати, не приводятся, — пишет редакция WSJ. — Статья гласит, что и Джулиани, и Джонсон предупреждения ФБР проигнорировали, и в результате оказались инструментами зловредного влияния из-за рубежа. Этот сюжет выглядел сомнительно ещё до того, как в него внесли исправления, поскольку очень напоминал повторную публикацию материалов 2016-2017 гг., в которых распространялся миф об отношениях между предвыборным штабом Трампа и Россией. Как мы знаем теперь, те «сливы» на деле были грязными уловками, распространявшимися руками лояльных журналистов».

Что же касается «слива» по поводу Джонсона, он представляет собой продолжение «высосанных из пальца» заявлений, которые демократы озвучивают уже не первый месяц с целью лишить достоверности в глазах публики опубликованный сенатором в прошлом году доклад о деловых операциях сына президента США Джо Байдена Хантера за рубежом, констатируют журналисты WSJ. Как напоминают авторы, прошлым летом критики Джонсона заявляли, что тот получал информацию о Байдене от двух украинцев, которые были «скомпрометированы» Кремлём; вместе с тем, сенатор публично опроверг эти заявления, а его доклад базировался на данных, полученных от американского правительства.

Внесённые в материал The Washington Post исправления господина Джонсона не коснулись, но заявления газеты о нём доверия совсем не внушают: в статье не говорилось ни о чём предупредили сенатора, ни о том, как, когда и где его якобы скомпрометировали, подчёркивает редакция WSJ. Сам политик заявил WP, что брифинг в ФБР, на котором он присутствовал прошлым летом, состоял главным образом из «общих слов» — настолько, что, на его личный взгляд, мероприятие было «бесполезным и ненужным», тем более, что он и так «отлично знал об угрозе российской дезинформации». Кроме того, Джонсон отметил, что на тот момент даже задался вопросом, а не организовали ли этот брифинг исключительно для того, чтобы в какой-то момент «дать предвзятым СМИ возможность обвинить меня в том, что я являюсь орудием в руках России, несмотря на то, что меня об этом предупредили». «Что и требовалось доказать», — иронизируют авторы передовицы WSJ.

Господин Джонсон не сказал, пойдёт ли он на переизбрание в следующем году, однако история с брифингом о России, по всей видимости, является попыткой навредить его избирательной кампании, если он всё же примет участие в выборах, предполагают журналисты WSJ. Как бы то ни было, этот сюжет явно написан так, чтобы подкрепить нарратив демократов о том, что всеми республиканцами, которые задают вопросы о семейном бизнесе Байденов на Украине и в других странах, на самом деле «манипулируют авторитарные лидеры», убеждены авторы.

Что же касается господина Джулиани, материал The Washington Post появился вскоре после того, как появились новости о том, что федеральные агенты провели обыск в квартире адвоката в рамках расследования в связи с возможными нарушениями с его стороны американского закона об «иностранных агентах» Foreign Agents Registration Act, подчёркивается в материале WSJ. Как отмечают журналисты издания, американские правоохранители часто пользуется «сливами» в СМИ для очернения репутации подследственных — а если у минюста действительно есть свидетельства о том, что Джулиани нарушил закон, то ему стоит представить их в суде.

Вся ситуация напоминает о последних днях президентства Барака Обамы, когда бывшие и действующие сотрудники минюста и ФБР принялись «кормить» журналистов фальшивками о чиновниках администрации Трампа, пишет WSJ. Так, после того, как анонимные источники «слили» в прессу подробную информацию о беседе советника Трампа Майкла Флинна с российским послом, чиновника внезапно допросили в ФБР, уволили, а затем и предъявили ему так и не доказанные обвинения в лжесвидетельствовании. Похожее случилось и с тогдашним генпрокурором Джеффом Сешнсом, о разговорах которого с тем же послом сообщили всё так же анонимные источники; в итоге Сешнсу в рамках расследования «российского дела» пришлось взять самоотвод, благодаря чему ФБР избежало пристального внимания со стороны минюста, перечисляют авторы.

С анонимными источниками есть одна серьёзная проблема — они не несут никакой ответственности за распространение ложных сведений; но если так случилось и теперь, то редакциях WP, NYT и NBC, по идее, должны «рвать и метать» — и им следует сообщить публике о том, кто же стоит за такими фальсификациями, убеждены журналисты WSJ.Ну а если эта «клеветническая кампания» продолжится, то администрацию Байдена должен будет призвать к ответу американский народ, подытоживают они.