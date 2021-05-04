«Трудные времена» — Блинкен намерен продемонстрировать Украине поддержку «перед лицом российской агрессии»

В планах госсекретаря США Энтони Блинкена на ближайшую неделю визит в Киев, пишет Bloomberg. Там он собирается продемонстрировать «поддержку важнейшему союзнику перед лицом российской агрессии». Госсекретарь намерен «найти баланс» между обеспокоенностью внутриукраинской политической ситуацией и проявлением солидарности Запада в ответ на недавние учения вблизи границы.



Reuters

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Великобританию и на Украину в рамках усилий по объединению союзников США против Китая и для «демонстрации поддержки важнейшему союзнику перед лицом российской агрессии», сообщает Bloomberg.

Пятидневная поездка открывается визитом в Лондон. Предполагается, что он поможет заложить основу для встречи президента Джо Байдена с лидерами «Большой семёрки» в июне. Как отмечает издание, визит в Киев приходится на «трудные для Украины и её сторонников на Западе времена».

На прошлой неделе решение правительства Украины уволить главу правления главной нефтегазовой компании страны «Нафтогаз Украина» Андрея Кобалева вызвало новые опасения по поводу корпоративного управления в стране, роли государства в экономике и его приверженности реформированию ключевых отраслей промышленности. Решение было принято как раз в тот момент, когда правительство пыталось убедить Международный валютный фонд предоставить финансовую помощь Украине в размере 5 миллиардов долларов.

На Украине Блинкен намерен «найти баланс» между обеспокоенностью Запада внутренними решениями и демонстрацией солидарности после того, как недавнее перемещение российских войск к границе с Украиной вызвало опасения по поводу «нового крупного вторжения», спустя семь лет после того, как президент Владимир Путин приказал аннексировать Крым*.

США будут «поощрять дальнейший прогресс в институциональной реформе Украины и антикоррупционной повестке дня», заявил и.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер в пятницу. По его словам, «предстоит проделать большую работу».

Визит Блинкена также связан с планами Береговой охраны США и Королевского военно-морского флота направить суда в Чёрное море.

Зеленский намерен сконцентрироваться на вопросах помощи МВФ и отпоре России. Однако глава Украины, к его ужасу, обнаружил, что его страна вновь становится объектом внутренней политики США, почти через два года после первого импичмента Дональда Трампа,

инициированного из-за действий бывшего президента и его сторонников на Украине.

На прошлой неделе правоохранительные органы провели обыск в квартире бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и его нью-йоркском офисе по подозрению в сборе компромата на Байдена и его сына на Украине в преддверии выборов 2020 года.

После визита в Киев Блинкен проведёт несколько дней в Лондоне. Там главный американский дипломат выяснит, способствует ли мантра Байдена о том, чтобы «идти в ногу» с союзниками, достижению целей США лучше, чем воинственный подход Трампа под названием «Америка прежде всего». В частности, он встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном.

До сих пор европейские союзники приветствовали приверженность Байдена построению более предсказуемых и тесных отношений после «суматохи», царившей при Трампе. Администрация Байдена работала над координацией действий с партнёрами по таким ключевым вопросам, как санкции против РФ в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального и протест против военного переворота в Мьянме, однако эти темы никогда не вызывали споров.

Через четыре месяца после вступления Байдена в должность ставки растут. Уэсс Митчелл, который занимал должность помощника госсекретаря по делам Европы в администрации Трампа, подчеркнул, что команда Байдена больше не может относиться ко всему, что не похоже на Трампа, как к успеху. Он утверждает: «Вопрос в том, собираются ли они обеспечить достижение реальных результатов, которые требуются США от своих европейских союзников для противодействия Китаю и России, для чего необходимо, чтобы эти союзники делали то, чего они не хотят делать, например, увеличение расходов на оборону, уничтожение «Северного потока — 2» и изгнание Huawei?»

Нигде трудности для Блинкена не проявились так очевидно, как в Германии: канцлер Ангела Меркель пообещала продолжить строительство почти завершённого газопровода «Северный поток —2» из России, несмотря на возражения США о том, что это подрывает безопасность в Западной Европе.

Администрация Байдена пообещала полностью обеспечить соблюдение законодательства США, предполагающего санкции против тех, кто помогает строить газопровод, в том числе, против немецких компаний. До сих пор Белый дом откладывал любой такой шаг.

И хотя Германия стала занимать более жёсткую позицию в отношении Китая, чем раньше, она сопротивлялась требованиям США исключить Huawei из проектов по развитию сетей 5G и стремилась к более тесному экономическому сотрудничеству с Москвой.

Кроме того, как считает издание, Европейский союз в более широком смысле слова разделен на страны, поддерживающие антикитайскую политику Вашингтона, и страны Центральной Европы, которые присоединились к торговому формату «16 + 1» и опасаются, что их попросят выбрать сторону.

Европейские лидеры будут выдвигать свои требования. Ключевой задачей является разрешение ряда трансатлантических торговых споров, в том числе по поводу тарифов на сталь и государственной поддержки авиастроительных компаний Airbus и Boeing. Кроме того, они бы хотели, чтобы администрация Байдена дала обратный ход враждебности Трампа к Всемирной торговой организации.

«Они говорят о более тесном сотрудничестве с союзниками, но немного неясно, готовы ли они дать союзникам то, что они хотят, — заявил Томас Райт, директор Центра европейских исследований в Брукингском институте. — На какие компромиссы они готовы пойти?»

Администрация Байдена заявляет, что не следует ожидать, что союзники согласятся на всё. Один высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что США сосредоточены «на стратегическом согласовании, а не на универсальном соглашении». А Эрика Баркс-Рагглс, и.о. главы Бюро по делам международных организаций Госдепартамента, в пятницу заявила, что США не хотят заставлять союзников «выбирать» между ними и Китаем, а поддерживать международный порядок, основанный на правилах, которым отказывается следовать Китай.

«Я не думаю, что цель состоит в том, чтобы иметь полностью одинаковые взгляды на всё», — считает Бонни Глейзер, директор China Power Project при американском Центре стратегических и международных исследований. «Есть осознание, что будут некоторые области, в которых у нас не полностью совпадают интересы, но я думаю, что всегда будет совпадения, вопрос в том, сможем ли мы договориться о способах совместной работы», — передаёт Bloomberg.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).