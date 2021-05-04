Фургоны Renault Master попали под отзыв в России

Французский бренд Renault объявил об отзыве на российском рынке свыше 200 экземпляров модели Renault Master.

В частности, в ходе тщательного осмотра установили, что в топливоприводе имеются серьезные неисправности, о чем детали указали в Росстандарте. Вместе с тем отзывать будут те автомобили, которые были приобретены с июля 2018 года по сентябрь 2019 года. Основная проблема сводится к высокой вероятности соприкосновения топливопровода с головкой блока цилиндров автомобиля.

В ходе отзывной кампании планируется осуществить проверку и последующую замену несправных элементов для восстановления работы и исключения опасности для транспортного средства. Для владельцев Master все работы будут осуществлены совершенно бесплатно.