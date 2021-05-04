 

Фургоны Renault Master попали под отзыв в России

04.05.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французский бренд Renault объявил об отзыве на российском рынке свыше 200 экземпляров модели Renault Master.

В частности, в ходе тщательного осмотра установили, что в топливоприводе имеются серьезные неисправности, о чем детали указали в Росстандарте. Вместе с тем отзывать будут те автомобили, которые были приобретены с июля 2018 года по сентябрь 2019 года. Основная проблема сводится к высокой вероятности соприкосновения топливопровода с головкой блока цилиндров автомобиля.

В ходе отзывной кампании планируется осуществить проверку и последующую замену несправных элементов для восстановления работы и исключения опасности для транспортного средства. Для владельцев Master все работы будут осуществлены совершенно бесплатно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине

26.11 / Литва пообещала сделать все для остановки БелАЭС

30.06 / Названы самые недооцененные туристические места России

16.04 / Байден вспомнил про ответственность США за стабильность в мире

27.06 / Ouest-France – Макрон уверен в успехе сотрудничества с Россией по Ливии

22.02 / Мантуров назвал «золотое правило» РФ при поставках вооружений

05.10 / Карабах заявил о подготовке Азербайджаном наступательной операции

07.02 / Пушков: В США происходит тоталитарная революция

04.04 / Атомную энергетику пропагандируют как “зеленую”, но она тоже является источником загрязнения окружающей среды – “Екодія”

20.04 / Geely представила кроссовер Geely Xingyue L

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика