Власти Мехико решили проверить линию метро после обрушения метромоста

После обрушения метромоста в Мехико решили провести проверку конструкции всей 12-й линии метро, число погибших выросло до 23, сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум.

«Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия», – сообщила глава города, передает РИА «Новости».

Также она уточнила, что сейчас в больницы доставили 65 человек, 23 человека погибли.

Обрушение произошло на юго-востоке города, в районе станций Оливос и Тесонко. Мэр сообщала, что среди погибших есть дети.