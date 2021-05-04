 

Власти Мехико решили проверить линию метро после обрушения метромоста

04.05.2021, 11:28, Новости дня
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После обрушения метромоста в Мехико решили провести проверку конструкции всей 12-й линии метро, число погибших выросло до 23, сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум.

«Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия», – сообщила глава города, передает РИА «Новости».

Также она уточнила, что сейчас в больницы доставили 65 человек, 23 человека погибли.

Обрушение произошло на юго-востоке города, в районе станций Оливос и Тесонко. Мэр сообщала, что среди погибших есть дети.



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