ВСУ обвинили в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы оборонного ведомства.

Он уточнил, что в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Врубовка, расположенного близ линии соприкосновения, зафиксированы три боевых бронированных машины.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, столкнулись с препятствием в своей работе, украинские силовики подавляли каналы управления и навигации БПЛА.