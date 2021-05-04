Специалист заявил, что жарка рыбы уничтожает омега-3

Туба Орнек, диетолог, рассказал, как нужно употреблять рыбу. Эксперт сообщил, что прожарка рыбы может уничтожать омега-3.

В рыбе имеется много полезных свойств, продукт является источником белка при средиземноморской диете. При регулярном употреблении рыбы люди защищают мозг, сердечно-сосудистую систему, глаза, укрепляют иммунитет и нервную систему. Продукт помогает снизить уровень ЛПНП и триглицеридов. Имеют опыты, которые показывают, что регулярный прием рыбы защищает людей от некоторых видов рака.

В рыбе высокое содержание жирных кислот омега-3, витаминов A, D, K, B, йода, селена, фосфора, магния и цинка. Но все полезные свойства продукта зависят от того, в каких условиях проживала рыба, питалась ли водорослями, потому при выборе продукта необходимо отдать предпочтение особям, которые выращивались в естественной среде обитания.

Специалист сообщает, что исследования демонстрируют, что для получения наибольшей пользы и питательных ценностей рыбы, ее советуют есть 2-3 раза в неделю. Люди очень любят жареную рыбу, но в таком случае нельзя говорить о достаточном уровне омега-3. Лучше готовить ее в духовке или на гриле. Летом, когда возможности употребления продукта ограничено, или людям, которые не едят рыбу, стоит принимать добавки омега-3.

Также эксперт напоминает, что если рыба несвежевыловленная, ее нельзя есть с молочными продуктами. Во время покупки необходимо обращать внимание на глаза рыбы, они должны быть прозрачными, плавники розовыми, а кожа упругой. Диетолог также заявляет, что многие люди имеют интересную привычку заедать рыбные блюда халвой. Кунжутная паста помогает выводить из организма тяжелые металлы, которые могут быть в рыбе. Но халва довольно сладкий продукт, и есть ее нужно в меру.

Источник: inosmi.ru