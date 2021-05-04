 

Напиток с куркумой и зеленым чаем матча снижает риски опасных заболеваний

04.05.2021, 11:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Огромное вложение в современные методы лечения принесла традиционная медицина, так как сформировался глобальный подход к оздоровлению организма. Специалисты сообщают, что некоторые продукты способны предотвратить возникновение смертельных болезней.
Многими полезными свойствами обладает напиток с куркумой и зеленым чаем матча. Эксперты полагают, что он может обеспечивать длительную и здоровую жизнь. В Индии куркуму использовали как пряности и лекарственную траву. В столовой ложке специи имеется 26% суточной дозы марганца, 16% железа, калия 5% и витамина C 3%. Также она имеет противовоспалительные и антиоксидантные действия, помогает улучшить функционирование мозга и положительно влияет на пищеварение.

Чай матча защищает организм от окислительного стресса и помогает укрепить иммунитет. В чашке чая матча сколько же антиоксидантов, сколько в десяти чашках зеленого чая. Огромное число катехинов нейтрализует негативные свойства радикалов, снижает повреждения клеток и предотвращает хронические болезни. В напитке есть антиоксиданты, он имеет противовоспалительные свойства, укрепляющие работу разных органов, что способствует долголетию. Если комбинировать такие суперпродукты, то это принесет большую пользу здоровью людей.

Национальная библиотека медицины США опубликовала исследование, где эксперты смогли проанализировать механизмы старения и значимость антиоксидантов. Специалисты заявляют, что повышенный интерес к связи между старением и диетой возрастает по причине опытов, которые показывают, что ограничение калорий и определенные антиоксиданты продлевают жизнь в различных моделях старения. Они установили, что разные антиоксиданты могут продлевать жизнь плодовых мушек.

Нутрицевтики и природные антиоксиданты поглощают свободные радикалы или активный кислород. Напитки и нутрицевтики – продукты, которые обладают антиоксидантной активностью, могут играть главную роль в замедлении старения.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Два миллиона долларов в месяц: бывшая жена Доктора Дре добивается от него рекордных алиментов

18.08 / Мнение: Почему Лукашенко не «Лукашеску»

30.10 / Иммунитет против вируса

11.12 / Мнение: О журнале “Знание-сила”

21.11 / Эксперты рассказали о фруктах, помогающих контролировать аппетит и сжигать лишний жир

03.08 / Харассмент и абьюз как выстрелы информационной войны для снижения рождаемости

08.03 / Калининградские таможенники поздравили женщин с 8 марта, раздавив на бульдозере партию санкционных цветов в виде цифры 8

15.03 / Попрошаек обяжут установить кассовые аппараты

23.08 / Любовь Толкалина в Сети объявила конкурс «на самое забористое хамство»

24.11 / Мнение: Демонтирован памятник убийце Чапаева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика