Напиток с куркумой и зеленым чаем матча снижает риски опасных заболеваний

Огромное вложение в современные методы лечения принесла традиционная медицина, так как сформировался глобальный подход к оздоровлению организма. Специалисты сообщают, что некоторые продукты способны предотвратить возникновение смертельных болезней.

Многими полезными свойствами обладает напиток с куркумой и зеленым чаем матча. Эксперты полагают, что он может обеспечивать длительную и здоровую жизнь. В Индии куркуму использовали как пряности и лекарственную траву. В столовой ложке специи имеется 26% суточной дозы марганца, 16% железа, калия 5% и витамина C 3%. Также она имеет противовоспалительные и антиоксидантные действия, помогает улучшить функционирование мозга и положительно влияет на пищеварение.

Чай матча защищает организм от окислительного стресса и помогает укрепить иммунитет. В чашке чая матча сколько же антиоксидантов, сколько в десяти чашках зеленого чая. Огромное число катехинов нейтрализует негативные свойства радикалов, снижает повреждения клеток и предотвращает хронические болезни. В напитке есть антиоксиданты, он имеет противовоспалительные свойства, укрепляющие работу разных органов, что способствует долголетию. Если комбинировать такие суперпродукты, то это принесет большую пользу здоровью людей.

Национальная библиотека медицины США опубликовала исследование, где эксперты смогли проанализировать механизмы старения и значимость антиоксидантов. Специалисты заявляют, что повышенный интерес к связи между старением и диетой возрастает по причине опытов, которые показывают, что ограничение калорий и определенные антиоксиданты продлевают жизнь в различных моделях старения. Они установили, что разные антиоксиданты могут продлевать жизнь плодовых мушек.

Нутрицевтики и природные антиоксиданты поглощают свободные радикалы или активный кислород. Напитки и нутрицевтики – продукты, которые обладают антиоксидантной активностью, могут играть главную роль в замедлении старения.

Источник: profile.ru