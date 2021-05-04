Хакер назвал полезные манипуляции со смартфоном

Хакер Сергей Вакулин пояснил о полезных манипуляциях, которые необходимо производить со смартфоном. Тогда гаджет станет работать лучше.

Важно перезагружать смартфон и очищать оперативную память. Сам эксперт делает это каждый день. Такие манипуляции улучшают работоспособность устройства, в результате оно начинает функционировать более оперативно.

Вакулин посоветовал на постоянной основе проверять, работают ли те или иные сервисы в фоновом режиме. Если это происходит, то смартфон быстрее разряжается.

По словам аналитика Эльдара Муртазина, владельцы смартфонов не всегда осознают, какие программы загружают на свои девайсы. Некоторые из них способны тормозить работу устройства. Иногда люди экспериментируют с заменой привычных приложений для звонков. В результате оказывается, что они установили пять аналогичных сервисов, и ни один полностью в настройках не удалили. Во время входящего вызова гаджет начинает зависать.

Источник: ura.news