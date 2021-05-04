 

Хакер назвал полезные манипуляции со смартфоном

04.05.2021, 11:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Хакер Сергей Вакулин пояснил о полезных манипуляциях, которые необходимо производить со смартфоном. Тогда гаджет станет работать лучше.
Важно перезагружать смартфон и очищать оперативную память. Сам эксперт делает это каждый день. Такие манипуляции улучшают работоспособность устройства, в результате оно начинает функционировать более оперативно.

Вакулин посоветовал на постоянной основе проверять, работают ли те или иные сервисы в фоновом режиме. Если это происходит, то смартфон быстрее разряжается.

По словам аналитика Эльдара Муртазина, владельцы смартфонов не всегда осознают, какие программы загружают на свои девайсы. Некоторые из них способны тормозить работу устройства. Иногда люди экспериментируют с заменой привычных приложений для звонков. В результате оказывается, что они установили пять аналогичных сервисов, и ни один полностью в настройках не удалили. Во время входящего вызова гаджет начинает зависать.

Источник: ura.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Россиян предупредили о возможном уголовном наказании за ношение «умных» часов

16.08 / Мнение: В Лондоне умер беглый внук Назарбаева

15.07 / Пригожин назвал причину вражды с отцом Жанны Фриске

13.12 / Скоро представят первый серийный флагман на Snapdragon 888 – Xiaomi Mi 11

21.09 / Дождь из мертвых ворон выпал под Саратовом

31.08 / Лечение гипертонии поможет сохранить потенцию

11.10 / Регина Дубовицкая исхудала на диете Елены Степаненко

07.04 / Из двоечников в отличники

26.10 / Подорожание жилья снизило эффективность льготной ипотеки

08.04 / Число заболевших COVID-19 в России выросло на 8,6 тысячи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика