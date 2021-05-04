 

Группу Nirvana обвинили в плагиате

04.05.2021, 11:24, Новости дня
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В исковом заявлении Банди указано, что изображение, “практически идентичное иллюстрации” ее деда, можно увидеть на футболках Nirvana, виниле, нашивках и других товарах.

Истица подчеркнула, что узнала об этом только в январе 2021 года, обнаружив также, что группа использовала этот принт на своих товарах с 1989 года.

Ответчики, среди которых указаны также компании Live Nation Merchandise и Merch Traffic, придерживаются мнения, что изображение является общественным достоянием США, следовательно, его можно использовать без разрешения или компенсации.

Контекст:Группа Nirvana существовала с 1987-го по 1994 год. 
Исковое заявление Банди – не единственное обращение в суд по поводу нарушения авторских прав со стороны Nirvana. Американский дизайнер Марк Джейкобс в течение последних трех лет судится с представителями группы за принт на футболках в виде смайла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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