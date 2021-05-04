 

На Донбассе из семи КПВВ работает только “Станица Луганская” – штаб ООС

04.05.2021, 11:24, Новости дня
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Пассажиропоток через “Станицу Луганскую” уменьшился на 10% по сравнению с прошлой неделей, уточнил штаб ООС.

“Было зафиксировано уменьшение интенсивности движения граждан в сторону контролируемой территории. Всего за неделю через пункт пропуска на временно оккупированную территорию перешло 6 430 человек, а на контролируемую территорию – 5 503 человек”, – привели статистику военные.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1110647749427840

Оккупанты два раза в неделю открывают КПВВ “Новотроицкое” –  в понедельник и в пятницу. Через этот пункт линию разграничения пересекли 218 граждан и 55 транспортных средств. Из  временно оккупированной части Донецкой области проехали на подконтрольную украинской власти территорию 155 граждан и 46 транспортных средств. 

Российские наемники не пропустили в ОРДЛО 17 человек.

“Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридорах заблокировано с временно оккупированной территории Украины”, – добавили в штабе. 

Контекст:Российские оккупационные войска в апреле полностью блокировали дорожные коридоры через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”. Без перебоев тогда работал только КПВВ “Станица Луганская”.
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в блокировке КПВВ “Счастье” и “Золотое”. 
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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