Принцесса Евгения поздравила мужа с днем рождения и опубликовала новые фото сына

Весна в королевской семье Великобритании богата на праздники, а в этом году многие из них – юбилеи. Самый главный – 95-ый день рождения Ее Величества – отметили 21 апреля. 23 апреля исполнилось 3 года принцу Луи, 29-ого – его родители герцог и герцогиня Кембриджские праздновали десять лет со дня свадьбы, а 2 мая 6-летие принцессы Шарлотты. Впереди еще юбилей ее высочества Зары Тиндалл (15 мая ей будет сорок) и день рождения правнука королевы – Арчи Харрисона.

А вчера день рождения отметил муж принцессы Евгении, дочери опального принца Эндрю,герцога Йоркского, – бизнесмену Джеку Бруксбенку исполнилось 35 лет. Внучка Елизаветы II нежно поздравила супруга, разместив в своем аккаунте в Instagram ранее неопубликованные фото именинника с новорожденным сыном Августом. Умилительный снимок принцесса Евгения подписала тоже трогательно:

Ты исключительный. С днем рождения, любовь моя! – написала принцесса Евгения.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк впервые стали родителями этой зимой. 9 февраля внучка королевы Великобритании родила сына.

Супруги познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Помолвка Евгении и Джека состоялась в начале января в Никарагуа.

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.