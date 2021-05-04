 

Никаких палочек, только крик – в Нидерландах изобрели новый тест на коронавирус

04.05.2021, 10:46, Новости дня
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Нидерландец Петер ван Вез изобрёл новый вид теста на коронавирус, пишет Bild. Чтобы его сдать, не нужны никакие палочки: достаточно войти в кабину и покричать. Прибор проанализируют выделяющиеся из организма аэрозоли и уже через 14 секунд предоставит результат. В Нидерландах это устройство уже допустили к использованию, а в Германии планирует сделать это в ближайшие недели.

С этим испытуемым всё в порядке. У этого со здоровьем тоже всё отлично. Они проверяют QuBA, новый тест на коронавирус, основанный на анализе аэрозолей. А они как уже давно известно активнее всего выделяются во время крика. Изобретатель Петер ван Вез объяснил, как это всё работает.

ПЕТЕР ВАН ВЕЗ, создатель QuBA: Давайте зайдём в кабину. Сначала из неё высасывают воздух и очищают на 100%. Она становится чище операционного кабинета. А потом люди начинают кричать. Они кричат секунд 8-10, после чего лампы снова включаются. Всё это отсасывается вон туда в специальную комнату. Из этой комнаты воздух попадает в сушильный аппарат, а из него в этот прибор. Всё очень просто, быстро и точно. И ещё одно преимущество: нет никакого мусора, делается всё неинвазивно и супербыстро. Вот собственно и всё.

Быстро, это означает, что результат можно увидеть уже через 14 секунд. Весь тест в целом длится приблизительно одну минуту. Одновременно можно тестировать до четырёх человек. Петер ван Вез изобрёл устройство у себя на родине, в Нидерландах, где оно уже допущено к использованию. По словам ван Веза, в Германии он получит разрешение в течение ближайших недель. Машины обойдутся в 150-200 тысяч евро. QuBA может быть задействована в центрах тестирования и аэропортах. А перед крупными мероприятиями, например, играми по футболу в ней можно будет раскричаться.  

Дата выхода в эфир 03 мая 2021 года.



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