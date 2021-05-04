 

Пентагон мобилизовал все силы, чтобы защитить себя от сверхзвукового оружия Китая и России

04.05.2021, 10:46, Новости дня
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Россия и Китай занимаются испытаниями сверхзвукового оружия, и это новый сложный для отражения вид вооружений. Как пишет National Interest, в США над системами отслеживания и сдерживания атаки сверхзвукового оружия работают сразу несколько подразделений Пентагона, включая Космические силы.


Reuters

Учитывая скорость, с которой маневрирует сверхзвуковое оружие, и расстояние, которое оно способно преодолеть, этот вид вооружений представляет собой новую и значимую угрозу для американских военных, пишет журналист National Interest и бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн.  Поэтому, по его словам, неудивительно, что именно за разрешение этой задачи взялись новые Космические силы США. Тем более что РФ и Китай, отмечает он, уже занимаются испытаниями сверхзвукового оружия.

У Космических сил в этом вопросе есть преимущество: они способны своевременно и эффективно распознавать, обнаруживать и отслеживать такое оружие из космоса, — заявил недавно главный научный сотрудник космических сил США Джоэл Мозер.

Сверхзвуковое оружие сейчас считается угрозой по разным аспектам, ведь оно может поражать цели на море, на суше, в воздухе и даже в космосе. Поэтому в Пентагоне задаются рядом вопросов. Например, что будет, если противоспутниковое оружие станет двигаться со сверхзвуковой скоростью. Или как защитить от него крупные объекты от кораблей до спутников.

И хотя многие темы в этом контексте закрыты для широкой аудитории, автор статьи предлагает порассуждать, например, насколько необходимо сверхзвуковому перехватчику лететь со сверхзвуковой скоростью? Можно ли поразить сверхзвуковое оружие лазером? Какой должна быть сеть радаров и систем предупреждения о запуске, чтобы отслеживать полёт сверхзвукового оружия?

Учитывая степень и характер угрозы, неудивительно, что разные подразделения американских вооружённых сил работают вместе над ней, пишет автор статьи в National Interest. 



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