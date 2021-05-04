 

Генерал США – пусть КНДР сыплет угрозами, главное, что ракеты не запускает

04.05.2021, 10:46, Новости дня
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Президент США Джо Байден заявил о существовании угрозы со стороны КНДР, и в ответ Пхеньян пригрозил, что будет принимать меры. Однако, как отметил в эфире Fox News генерал Джек Кин, Северная Корея постоянно сыплет такими угрозами, но при этом уже давно не запускала свои межконтинентальные ракеты.

Я бы хотел обсудить и Северную Корею. Не буду пускать в эфир слова Джо Байдена, сразу обратимся к тому, что ответили в Северной Корее, но Джо Байден во время его совместного заседания с Конгрессом говорил об угрозе со стороны Северной Кореи. И в Северной Корее ответили.

Высокопоставленный чиновник из министерства иностранных дел КНДР сделал заявление через Associated Press. В нём говорится: «Заявление Байдена явно отражает его намерение продолжать ужесточение враждебной политики по отношению к КНДР. Очевидно, что глава США сделал огромную ошибку. Теперь, когда ключевые положения американской политики по отношению к КНДР стали очевидны, мы будем вынуждены приступить к соответствующим мерам, и со временем США окажутся в очень тяжёлой ситуации».

Как мы, в тяжёлой ситуации? Какая у нас обстановка на этом полуострове?

ДЖЕК КИН, генерал США в отставке: Ну это был громогласный хвастливый комментарий, долгие годы каждая американская администрация получала такие заявления от Северной Кореи. Но кое-что изменилось. Да, мы слышим такую риторику, такие слова, такие угрозы, но они не запускают на постоянной основе баллистические ракеты, как то было, когда президент Трамп отстаивал свою власть. И ситуация была гораздо опаснее, когда Северная Корея запускала межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достигать любой точки США, и угрожала их использовать против США. Это привело к саммиту, но на этом саммите ничего не произошло, потому что США поняли, что Северная Корея несерьёзно к этому отнеслась.
 
Я думаю, что администрация Байдена, глядя на это, не пойдёт на проведение саммита глав государств. Она будет работать на гораздо более низком уровне, чтобы понять, станет ли Северная Корея делать что-либо по-настоящему для отказа от ядерного оружия, делать какие-то небольшие шаги в этом направлении.
 
Конечно, Северная Корея по-прежнему мотивирована, чтобы с неё сняли санкции, этого они и хотят. Проблема, Питер, в том, что её позиции ослабли. Китай и РФ тайно делали поставки Северной Корее. Сейчас у них проблемы, но я не хочу приуменьшать ситуацию. Они не в отчаянном положении, пусть пандемия и сказалась на них. Так что ситуация изменилась.
 
Северная Корея скорее всего начнёт запускать баллистические ракеты в ответ администрации Байдена — равно как они всегда и делали. Поднять уровень угрозы, провести какие-то встречи, заставить США отступить. В прошлый раз мы не отступили.
 
Надеюсь, что и эта администрация не пойдёт в этом направлении, как они идут в отношениях с Ираном, снимая санкции. Мы должны стоять на этом и даже ужесточить санкции. Мы должны подчистить то, что не работает, и даже в отношениях с нашими союзниками, которые склонны через какое-то время делать шаг назад. Давайте двигаться в этом направлении.

Да, именно так. Генерал Джек Кин напомнил нам, что история ещё не окончена. Спасибо.

Дата выхода в эфир 02 мая 2021 года. 



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