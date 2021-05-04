 

Автомобили Renault подорожали в РФ в мае 2021 года

04.05.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный бренд Renault увеличил стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Приобрести модели по прежнему прайсу можно в отношении рестайлингового кроссовера Renault Duster и фургона Master. Вместе с тем остальные транспортные средства стали дороже на 14-42 тысячи рублей, что соответствует приросту на 0,8-3,7%. Что касается второй генерации Duster, то размер удорожания достигает 25-35 тысяч рублей, а начальная цена достигает 980 тысяч рублей.

Вместе с тем новый кроссовер Arkana подорожал на 21-42 тысячи рублей, а его начальная цена теперь составляет 1,25 млн рублей. В свою очередь, в продаже до сих пор доступны модели 2020 года выпуска, которые можно приобрести существенно дешевле, чем те, которые выпущены в текущем году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / Выбросы СО2 в мировой энергетике рекордно снизились

30.10 / В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер

07.11 / Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции возле Авдеевки – штаб ООС

22.07 / Кремль отреагировал на нападение на российских журналистов в США

17.08 / Лондон решил ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

09.12 / Французский политик Бон заявил о своей гомосексуальности. Он намерен бороться с гомофобией в Польше и Венгрии

15.08 / Водителей оштрафовали на 4,5 млн из-за несанкционированных акций в Хабаровске

27.09 / В центре Минска собралось больше 5 тыс. участников протеста

19.09 / Мнения: Газовая конкуренция РФ и США в Европе становится взрывоопасной

03.03 / “Попытка выпрыгнуть из трусов засчитана”, “Слететь могут”. Поклонники раскритиковали Толкалину за откровенный снимок на пляже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика