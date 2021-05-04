Автомобили Renault подорожали в РФ в мае 2021 года

Известный бренд Renault увеличил стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Приобрести модели по прежнему прайсу можно в отношении рестайлингового кроссовера Renault Duster и фургона Master. Вместе с тем остальные транспортные средства стали дороже на 14-42 тысячи рублей, что соответствует приросту на 0,8-3,7%. Что касается второй генерации Duster, то размер удорожания достигает 25-35 тысяч рублей, а начальная цена достигает 980 тысяч рублей.

Вместе с тем новый кроссовер Arkana подорожал на 21-42 тысячи рублей, а его начальная цена теперь составляет 1,25 млн рублей. В свою очередь, в продаже до сих пор доступны модели 2020 года выпуска, которые можно приобрести существенно дешевле, чем те, которые выпущены в текущем году.