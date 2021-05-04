В Европе начались продажи нового электрокара Audi e-tron GT

Новая модель Audi RS e-Tron GT поступит в продажу на европейском рынке.

В свою очередь, новая модификация лифтбэка RS e-Tron GT продается у местных дилеров по цене от 99,8 тысяч евро. Сообщается, что автомобиль имеет более выразительную внешность кузова и салона, а также приводится в движение двумя электромоторами с суммарной мощностью 476 л.с. Кроме того, в топовом исполнении мощность достигает 598 л.с. На полном заряде аккумулятора запас хода составляет около 488 километров.

В свою очередь, автомобиль способен разогнаться до сотни за 3,3 секунды, а предельная скорость ограничена на уровне 250 км в час. Кроме того, еще с февраля начали принимать предварительные заказы на автомобиль RS e-Tron GT.