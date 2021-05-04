BMW ошибочно опубликовал фото обновленного кроссовера X3 2021

Немецкий бренд BMW в скором времени представит обновленный кроссовер BMW X3 2021.

Несмотря на то, что автомобиль все еще удерживают в тайне от публики, в Сети уже опубликовали официальные изображения паркетника. Указывается, что автомобиль ошибочно разместили на официальном ресурсе, тогда как на снимках X3 2021 представлен с защитным камуфляжем, через который рассмотреть кузов крайне проблематично.

Предполагается, что модель стала более современной по внешнему виду, тогда как остальные достоинства кроссовера X3 2021 модельного года пока удерживаются в тайне. Вместе с тем новинка появится в новых оттенках кузова, а также получит модернизированные опции и увеличенную производительность.