 

BMW ошибочно опубликовал фото обновленного кроссовера X3 2021

04.05.2021, 10:40, Новости дня
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Немецкий бренд BMW в скором времени представит обновленный кроссовер BMW X3 2021.

Несмотря на то, что автомобиль все еще удерживают в тайне от публики, в Сети уже опубликовали официальные изображения паркетника. Указывается, что автомобиль ошибочно разместили на официальном ресурсе, тогда как на снимках X3 2021 представлен с защитным камуфляжем, через который рассмотреть кузов крайне проблематично.

Предполагается, что модель стала более современной по внешнему виду, тогда как остальные достоинства кроссовера X3 2021 модельного года пока удерживаются в тайне. Вместе с тем новинка появится в новых оттенках кузова, а также получит модернизированные опции и увеличенную производительность.



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