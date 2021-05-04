Кандидат в мэр Нью-Йорка счел преимуществом русский акцент на выборах

Претендующий на должность мэра Нью-Йорка житель России с американским гражданством Виталий Филипченко заявил, что считает русский акцент преимуществом на выборах градоначальника.

«У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом», – сообщил кандидат в интервью РИА «Новости».

По его словам, люди с уважением воспринимают русский акцент, когда слышат его.

«Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю», – указал Филипченко.

Он добавил, что после переезда в США пытался получать информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться. Собеседник отметил, что эмигранты часто после переезда «продолжают жить прежним миром», смотреть новости той страны, из которой приехали. Также Филипченко признался, что иногда использует ненормативную лексику на русском.

Филипченко переехал в США более 10 лет назад, он руководит фирмой по грузоперевозкам. У него есть российское и американское гражданства, он идет на выборы, как независимый кандидат.

Предварительные выборы планируется провести 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. На данный момент мэром является демократ Билл Де Блазио.